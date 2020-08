Salut prevé reservar 4.000 camas por si hubiera que instalarlas fuera de los hospitales para la segunda oleada

El Departament de Salut ha previsto una reserva estratégica de unas 4.000 camas para instalarlas fuera de los hospitales debido a la segunda oleada de la covid-19 que se espera para otoño o invierno. La voluntad es tenerlas preparados para instalar el máximo posible en caso de necesidad en espacios como por ejemplo pabellones para apoyar a los hospitales del país para que éstos puedan seguir prestando su actividad ordinaria. Así lo ha explicado Mònica Moya, responsable del proyecto que ha permitido habilitar el pabellón Onze de Setembre de Lleida como pabellón Salut. La equipación cuenta con 70 camas preparadas para acoger pacientes con covid-19 no graves. De momento, el pabellón está preparado y solo se pondrá en marcha en caso de necesidad asistencial.

Moya ha explicado que el hecho de tener una reserva de estas 4.000 camas para poderlas instalar fuera de los hospitales se hace partiendo de la posibilidad que se pudiera llegar a una saturación en los centros hospitalarios del país, a pesar de que la voluntad es no tenerls que utilizar. La responsable de Desarrollo de proyectos estratégicos en Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha indicado que la planificación que se ha hecho prevé un incremento del 30% de las camas disponibles actualmente en cada hospital y región sanitaria. Cataluña cuenta con 12.200 camas hospitalarias y, de este modo, se prevé poder disponer de un 30% más fuera de los centros.

En el caso de la región sanitaria de Lleida, harían falta unos 200. De momento, se han instalado 70 en el pabellón Once de Septiembre de la capital del Segrià, mientras el resto se ubicarían en otras equipaciones pero solo en caso de necesidad. La habilitación de esta equipación deportiva como pabellón Salud por parte del SEM se ha hecho en 15 días y el montaje ha servido de prueba piloto en orden a la necesidad de habilitar otros espacios similares en todo el país, ha explicado Moya.

El Onze de Setembre de Lleida se deja así preparado por si, de cara en otoño o invierno, fuera necesario utilizarlo como equipación asistencial puesto que, con la estabilización de la curva de contagios, Salut no lo considera de momento necesario, tal como ha expuesto la gerente de las regiones sanitarias de Lleida y del Alto Pirineo y Arán, Divina Farreny, durante una vista al pabellón. El pabellón Salud del Onze de Setembre dispone de 70 camas de hospitalización pensadas para pacientes con covid-19 no graves, que ya estén saliendo de la enfermedad y puedan estar hospitalizados al pabellón con oxígeno, además de otras dos camas para reanimación. Es el equivalente además de dos plantas del Hospital Arnau de Vilanova a pesar de que, "la voluntad es no tener que usarlas", ha remarcado Farreny.

En el recinto se han habilitado tres puntos de control de enfermería y de entradas y salidas. Así mismo se han preparado circuitos para la entrada y salida de los profesionales y, de este modo, se ha previsto cómo se tienen que poner los EPI y posteriormente, sacárselos en la zona de descontaminación.

En caso de que se tuvieran que poner en servicio estats 70 camas, harían falta unos 150 profesionales, entre personal médico y de enfermería, distribuidos en tres turnos diarios para hacerse cargo. Actualmente, la región sanitaria de Lleida no podría asumir este personal fuera de los hospitales y centros sanitarios y, por eso, la previsión es abrir la equipación de forma parcial por módulos de 12 camas, en caso de necesidad, según ha explicado el gerente del ICS y de GSS en Lleida, Ramon Sentís. En este sentido, haría falta una reorganización del personal de la región sanitaria para dar servicio al Onze de Setembre a pesar de que no se descartan otras soluciones para cubrir la mano de obra necesaria como por ejemplo la contratación de personal auxiliar.

Divina Farreny ha explicado que actualmente Salut tiene contabilidades unos treinta brotes activos de covid-19 en la región sanitaria de Lleida, la mayoría en el Segrià pero también en otras comarcas. "Hay mucho brote comunitario familiar pero también se han detectado en bares y otros espacios", ha explicado. Desde el Departamento están haciendo un seguimiento más intenso de esta treintena de brotes a pesar de que se llegó a tener más de 90 en la región. Salut sigue estudiándolos todos para evitar posibles rebrotes pero la mayoría se han acabado estabilizando, ha indicado Farreny.

La gerente de la región sanitaria ha destacado que "la curva se allana" en Lleida. Este martes se encuentran ingresadas 186 personas con covid-19 en los hospitales públicos y privados leridanos y en el Hotel Salut, de las cuales 18 en la UCI de Arnau de Vilanova y del Santa Maria. Farreny ha explicado que durante el fin de semana es llegó a "tensionar" la situación en cuanto a camas de críticos pero se pudo dar respuesta con la colaboración de centros privados.

Divina Farreny también ha explicado que se siguen trasladando pacientes de Lleida a otros hospitales del país para disminuir la presión asistencial en el territorio siguiendo el plan de contingencia previsto. Es el caso de embarazadas y de pacientes con ictus, entre otros pacientes que así lo determinan los profesionales médicos.