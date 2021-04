Salut inicia la próxima semana cribados con automuestras en Girona, Lleida y Cataluña central

El Departamento de Salut empezará la próxima semana una nueva estrategia para detectar nuevos casos de Covidien-19. Así pues, se ha diseñado un mecanismo basado en la realización de cribados poblaciones periódicos que incluyan kits de automuestras

A pesar de lo expuesto anteriormente, hay que tener en cuenta que dicha estrategia va dirigida a los ciudadanos menores de 70 años. Y no solo eso, puesto que también deben cumplir otra condición: ser residentes en las comarcas de Girona, Lleida y la Cataluña central.

Sin embargo, los ciudadanos que lo deseen podrán pedir cita a su CAP, darse de alta en un aplicativo, recoger el kit de automostra sin visitarse con médico ni enfermera, ir a casa, tomarse la muestra y devolverla al CAP. Quince días más tarde podrán repetir el análisis. De este modo, a pesar de una cierta estabilización de casos, se quieren controlar focos locales, aprovechando la capacidad de analizar unas 15.000 PCR diarias que tienen los cuatro laboratorios de referencia de Cataluña.

Por otro lado, el hecho de distribuir estas automostres desde los CAP se ha decidido porque han sido los centros de atención primaria los que ya han coordinado últimamente los cribados masivos en varias universidades. Además, ya tienen la aplicación y la coordinación logística establecida. Sin embargo, esto no significa, según el secretario general de Salud, Marco Ramentol, que se hayan descartado las farmacias como dispensadores de estos kits de automostra.

Al margen de estos cribados con automuestra, también se hará un cribado masivo en la comarca de la Terra Alta, donde la incidencia acumulada es muy alta. Es por ello, que la consejera de Salud, Alba Vergés, explicó que no hay motivos claros que expliquen la alta incidencia por ejemplo en las tierras de Lleida, como no se sabe los motivos de los actuales altos índices de Francia. No obstante, sí que afirmó que no bajarán la guardia.

Sea como sea, prosiguió su declaración afirmando que no se vacunará a los temporeros de la fruta de Lleida ya que se seguirán criterios de edad. Sin embargo, cabe destacar que sí que se activan agentes cívicos para concienciar al colectivo.