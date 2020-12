Salut desaconseja el test de antígenos familiares como "pasaporte" para celebrar las Navidades

Freno a pruebas privadas familiares para celebrar la Navidad. Salut desaconseja por "inseguro", la pretensión de algunos de pasar una prueba de antígenos en los días previos y celebrar, con un resultado negativo, las fiestas navideñas manteniendo los habituales encuentros mayoritarios. El secretario de Salut Pública el doctor Marc Armentol detalla" los cribajes de los test masivos de antígenos, son útiles en un contexto poblacional. Pero no son ningún pasaporte y no valen para ir tranquilos a una comida navideña". Los test de antígenos para asintomáticos descubren nuevos positivos y cortan cadenas de transmisión, pero en porcentajes pequeños dan falsos negativos. Por lo tanto, existe la posibilidad real de un resultado negativo en un positivo asintomático y que este infecte a todo el núcleo familiar reunido pensando por la prueba pasada que no esta contagiado.

En medio del puente, Salut define la situación como "estable a la espera de la tendencia de los próximos días. Estamos en un momento clave de espera", reconoce el gestor Covid, Jacobo Mendioroz quien reconoce" que llegamos a un momento clave para determinar si la reapertura de algunos sectores influye en la evolución de la pandemia". Con la Rt cercana a 1 y con los ingresos hospitalarios en aumento, con 1590 ingresos (ayer eran 1.515 personas) y 395 personas en críticos(frente a las 389 de ayer), los mejores datos del día llegan por el número de nuevos contagios, (595 en las últimas 24 horas) y el riesgo de rebrote se sitúa en 200 puntos. Hoy se han notificado 25 muertes más por coronavirus.

Ante esta situación, la Generalitat admite por primera vez en la posibilidad de cambios del plan de Navidad presentado "nada es fijo e inmóvil. Dependemos de los datos y la evolución de los mismos" advierte el conseller de Interior Miquel Samper.

Salut ha informado que el 43% de los contagiados desconoce el origen de su infección. Del 57% que lo intuye, la gran mayoría se produce en el domicilio por contacto estrecho con un familiar contagiado previamente. Para determinar y mejorar la trazabilidad de los contagios, Salut impulsará un estudio para averiguar el origen y trasmisión de infecciones y trabajar en su mitigación de inicio.

Un dato que mejora, es el cumplimiento de la cuarentena de 10 días para los contactos estrechos de positivos. El 73% de la población cumple con el confinamiento, cuando en septiembre solo el 60% de los contactos se aislaba durante 10 los días que marcan las autoridades sanitarias.