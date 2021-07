Salud rastreará posibles contagios entre los asistentes a festivales

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha advertido este miércoles de que el departamento rastreará los posibles contagios de Covid-19 que se produzcan entre los asistentes a los festivales que se han celebrado este fin de semana con registro de entrada.

En una entrevista en TV3 , ha explicado que en 15 días cruzarán las bases de datos de los asistentes con las de posibles positivos detectados, como se ha hecho con los grupos clase durante el curso y con quienes estuvieron en las mesas electorales en las elecciones del 14F.

Argimon ha recordado que el Procicat avaló la celebración de tres grandes festivales --Canet Rock, Vida y Cruïlla-- y dos ensayos clínicos en conciertos --en la Sala Apolo y en el Palau Sant Jordi-- para probar que en espacios con tests y mascarillas las probabilidades de contagio eran "mínimas".

Sin embargo, ha recalcado que no le gustaron "nada" las imágenes de personas sin mascarilla y sin distancia de seguridad este fin de semana, lo que ha trasladado a los organizadores.

Además, ha pedido al Festival Cruïlla --que se celebrará del 8 al 11 de julio-- que extreme las precauciones para que los asistentes lleven la mascarilla todo el rato, y ha recordado que en los tests de antígenos que se hacen en estos eventos puede haber falsos negativos.

NUEVAS RESTRICCIONES

Según ha explicado el conseller, la nueva ola del coronavirus en Catalunya está afectando a personas de alto nivel socio-económico y de menor edad, que tienen menos riesgo de enfermar de gravedad y que tienen Covid-19 "de manera muy poco sintomática".

El criterio para dar marcha atrás en la reapertura --ha detallado-- es la presión hospitalaria, pero también la situación de la Atención Primaria: "Ahora el hospital de momento no tiene esta presión, y por lo tanto el gran problema es la Atención Primaria, porque además de dar toda la asistencia está vacunando".

Para "descargar" a estos profesionales, Salud habilitará puntos para hacer PCR y tests de antígenos en cuatro hospitales de Barcelona, que también dan apoyo a la vacunación.

No obstante, ha advertido de que no es posible contratar a más profesionales: "Tenemos las manos que tenemos, no podemos ir a contratar más personal de enfermería o auxiliares de enfermería" porque no los hay, ha asegurado.

En ese sentido, ha lamentado que en los últimos años no se ha invertido en salud, algo que ha apostado por cambiar durante la legislatura, para renovar equipamientos médicos y mejorar condiciones laborales y retributivas de los profesionales.

OCIO NOCTURNO Y ANTÍGENOS

Tras la decisión del Govern de cerrar el ocio nocturno durante 15 días en espacios cerrados, ha convenido en que el sector no es "el único responsable" de las situaciones de riesgo, porque también influye el modo en que cada persona se comporta.

En ese sentido, Argimon ha afirmado que otras medidas para frenar los contagios habrían sido "mucho más drásticas", no llegarían al foco del problema y afectarían más al bienestar de las personas y a la economía, y ha augurado que los contagios seguirán altos durante todo el verano.

También ha dicho que con el nuevo plan que plantea la Generalitat para el ocio nocturno, podrán entrar en las discotecas las personas que tengan el certificado Covid-19 o tests recientes, de unas 12 horas, porque con la "velocidad de contagio" actual ya no sirven las pruebas 24 horas antes.

MASCARILLA Y VACUNACIÓN

En cuanto a la recomendación de volver a llevar mascarilla en el exterior, Argimon ha recordado que en su día él defendió que no fuera obligatorio tenerla puesta por la calle: "Pero quizás ahora nos interesaría recuperarlo, y por eso hacemos esta recomendación, porque entonces todos tenemos en la cabeza que todavía estamos en pandemia".

Además, ha explicado que desde este miércoles circulan camiones de vacunación para ofrecer la vacuna a mayores de 40 años que todavía no hayan recibido dosis, y que administrarán incluso de noche "si es necesario".

La Generalitat no detallará cuándo pasan ni por dónde para evitar un efecto llamada, ha explicado Argimon, que ha informado de que se vacunará sobre todo con Janssen --por ser de una dosis-- y que no se atenderán peticiones de vacunación en los camiones de personas menores de 40.

LAS UCI

En los hospitales catalanes, el gran grueso de pacientes Covid ingresados en las UCI tiene entre 40 y 69 años, y son personas que en su mayoría no se han vacunado o solo han recibido una dosis; aunque hay algún caso en pacientes que han recibido la pauta completa, es "anecdótico", ha dicho el conseller.

"Una nueva variante la tendremos, y cada vez las variantes se vuelven mejores, más competitivas y más ventajas sobre las anteriores. De hecho, ninguna variante ha sido la misma en cada una de las olas", ha añadido.

Por ello ha apostado por "vacunar, y vacunar más" para alcanzar una vacunación global que frene las variantes, y sobre todo una eventual cepa contra la que las vacunas no sean efectivas.