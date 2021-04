Salud no descarta "cierta actividad" de festivales y ocio nocturno este verano

El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha asegurado este jueves que no descarta que este verano se pueda retomar "cierta actividad" en los festivales musicales y salas de conciertos, adaptados a las medidas sanitarias vigentes.

En una mesa redonda telemática organizada por la Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), ha subrayado que el objetivo final de la prueba del Palau Sant Jordi "es poder hacer festivales este verano", teniendo en cuenta que aquellos que quieran hacerlo tendrán que ser muy distintos a los de antes.

"Si damos este paso (con el concierto en el Sant Jordi) es que nosotros no lo descartamos", ha subrayado Ramentol, quien ha dicho que ya se verán las medidas necesarias en su momento y si a los festivales les puede compensar la celebración.

El secretario general de Salud ha dicho que si prosigue la progresión de la inmunización y una mejora de los indicadores se tiene que trabajar con la premisa de "recuperar cierta normalidad" en el sector de la música en directo y el ocio nocturno de cara al verano.

Ha alertado sin embargo que, ahora que se está entrando en una fase de desenlace de una parte de la pandemia con la estrategia de vacunación, se debe ser "prudentes con los estímulos para evitar" que se bajen los brazos.

Ramentol ha asegurado que el uso de test de antígenos es una herramienta más, pero que no es el santo grial y la llave para abrir la puerta de todo lo que se hacía anteriormente, y ha dicho que el modelo de la prueba del Sant Jordi "va más allá" de este test.

El investigador Boris Revollo, que participó en la prueba en la sala Apolo en diciembre y en la del Sant Jordi, ha dicho que el test de antígenos es una "fotografía del momento", y ha recordado que en el Sant Jordi permitió detectar a seis asintomáticos, que ya no asistieron al concierto.

El secretario general de Salud ha afirmado que habrá medidas que se alargarán más allá de tener un 70% de la población inmunizada, pero que "no serán las mismas" que ahora, y ha subrayado que no se pueden hacer desaparecer todas las barreras contra el virus de un día para otro.

El director de la sala Apolo de Barcelona y del Primavera Sound, Alberto Guijarro, ha sostenido que las salas ven "algo de luz al final del túnel" tras un año cerradas, y ha considerado que se intuye para otoño tener cierta actividad.

SALVOCONDUCTO CULTURAL

Preguntado por la petición del sector cultural de un salvoconducto cultural pese al confinamiento comarcal, Ramentol ha dicho que el regreso a este confinamiento es una medida encaminada a restringir la movilidad, ha recordado que pocos países de Europa han mantenido la cultura abierta durante la tercera ola de la pandemia y que goza de unos aforos que no tienen otros sectores, y ha subrayado que "no se puede decir que el Govern no haya tratado a la cultura como un elemento esencial".

Ramentol ha advertido de que Catalunya puede estar entrando en una nueva ola epidémica, que podría provocar antes de que acabe este mes un impacto asistencial mayor que la segunda o tercera al no haberse reducido lo suficiente la ocupación hospitalaria, y ha abogado por ser "muy prudentes".