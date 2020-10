El sacerdote Javier Vilanova, nuevo obispo auxiliar en Barcelona

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha anunciado hoy la elección, por parte del Papa Francisco, del sacerdote catalán Javier Vilanova i Pellisa como nuevo obispo auxiliar de la diócesis.

Vilanova, procedente de la diócesis de Tortosa (Tarragona), era rector del seminario interdiocesano de Cataluña, situado en Barcelona, desde el 2016. Previamente, había sido rector del seminario de Tortosa y párroco en diversas localidades de Tarragona y Castellón. Nacido en la Faterella (Tarragona) el 23 de septiembre de 1973, fue ordenado sacerdote en 1998.

El cardenal Omella ha reconocido que cuando fue escogido presidente de la Conferencia Episcopal Española vio necesario pedir al Papa un nuevo obispo auxiliar que se uniera a los dos existentes en la pastoral barcelonesa, cosa que Francisco ha concedido este mismo martes. "Desde que fui escogido presidente de la CEE tengo más trabajo y necesitaba ayuda. Por eso escribí al Papa pidiendo la ayuda de un nuevo obispo auxiliar, y me lo concedió", ha explicado Omella. Vilanova trabajará junto a Sergi Gordo y Toni Vadell, los otros dos obispos auxiliares de la ciudad condal. "No soy un Superman, necesito ayuda. Y no quería cargar todo este trabajo sobre las espaldas de los dos obispos que ya tengo, que lo hacen muy bien y así me lo dice mucha gente", ha explicado el cardenal, que también tiene responsabilidades en el Vaticano como miembro de la Congregación para los Obispos.

El cardenal arzobispo de Barcelona todavía no tiene definidas las tareas para el nuevo obispo pero "las prioridades serán los pobres y los jóvenes". Vilanova ha trabajado principalmente en el ámbito de las catequesis y las vocaciones, así como con "los pobres, los sacerdotes y las familias".

En cuanto a sus referentes, Javier Vilanova ha citado durante su presentación a su madre, como ejemplo de fe familiar y origen de su propia vocación, pero también a la "piedad popular y la de los pastores parroquiales" que, ha explicado, conoció bien en su juventud y durante sus años de sacerdocio en los pueblos del sur de Catalunya y de Castellón.

El día exacto en que Vilanova será ordenado obispo aún no se ha concretado, pero Omella ha avanzado que "una previsible fecha podría ser el 22 de noviembre" y que el prelado se unirá inmediatamente al trabajo en la diócesis y se trasladará a vivir al Palacio Episcopal con el resto de la curia.