Ryanair inicia un ERE para 512 tripulantes de cabina y pilotos

La aerolínea irlandesa, Ryanair, ha anunciado el inicio de un proceso de despido colectivo que podría afectar a 512 tripulantes de cabina y pilotos. Además, se cerrarán las bases de Las Palmas, Tenerife Sur, Lanzarote y Girona para el próximo 8 de enero. En Girona serían 164 afectados por este Ere, 156 en Tenerife Sur, 110 en Las Palmas y 82 en Lanzarote.

Explicaba a los micrófonos de COPE el secretario de Organización de USO Ryanair, Jairo Gonzalo, que "la plantilla está sorprendia, a las tres de la mañana llegaban correos electrónicos a los trabajadores de Girona informando del ERE que les afectará. Todo mientras este mediodía estábamos reunidos en Madrid en una mediación con la dirección de la empresa y acordar los servicios mínimos para las 10 jornadas de huelga convocadas en septiembre". Unas jornadas (1 ,2 ,6 ,8 ,13 ,15 ,20 ,22 , 27 y 29 de septiembre) que como ya nos ha adelantado Jairo Gonzalo "no habrá acuerdo, nos piden el 100% de efectivos para servicios mínimos pero no se puede dar".

Para los trabajadores el ERE no está justificado. Ryanair justifica los cierres por los retrasos en la entrega de los aviones Max, por los efectos del Brexit y por problemas económicas. Está última "excusa" no es válida para la plantilla que ven en la empresa una gran solvencia y beneficios más que evidentes. Desde USO consideran que "Ryanair no quiere aplicar la legislación laboral española porque le sale más caro que contratar nuevas tripulaciones a través de otras empresas donde las condiciones son más precarias, aún más que las nuestras". Precisamente, es el movimiento que denuncian desde el sindicato: "se están publicando ofertas de trabajo para Laudamotion en Madrid y Barcelona, la filial de Ryanair".

Jairo Gonzalo espera que el Ministerio de Trabajo "nos eche una mano" y que "el gobierno de España haga cumplir la ley" a la aerolínea irlandesa.