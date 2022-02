María y Tsaras, una nacida en Rusia y el otro en Ucrania, tienen una vida vital parecida y muchas coincidencias, pero en su relato de los hechos presentan diferencias sobre el origen y la naturaleza del conflicto, que mantiene en vilo a todo el mundo. Los dos son profesionales en el sector sanitario en Cataluña, miembros del sector que más ha trabajado en estos 2 últimos años de pandemia y ahora con una cruenta invasión de Rusia a Ucrania. Ambos rechazan las bombas y el actual escenario bélico que provoca un inmenso dolor y preocupación "hablo con mis padres casa día y me dicen que ellos nacieron en la Segunda Guerra Mundial y que morirán con la Tercera. Mi suegra tiene 81 años, no puede bajar al refugio y es tiene que resguardar en la bañera de su piso" explica con la voz entrecortada por la emoción Tsaras Petrenco.

La rusa María tiene familia en Donetsk (Ucrania); se consideran prorrusos y afirma que los bombarderos "están provocando mucho dolor, tengo amigos con ataques de ansiedad y mucho miedo", relata María quien señala que trabaja para enviar medicamentos y material sanitario para los afectados.

Diferencias sobre el origen y la naturaleza del conflicto Rusia- Ucrania

Recogiendo las opiniones de ambos, se constatan las diferencias sobre las relaciones de ambos países y cuál ha sido el detonante de la guerra. María califica el conflicto de "guerra civil entre dos pueblos hermanos", y Tsaras de un conflicto "entre democracia y totalitarismo y no queremos volver atrás".

La rusa afincada en Cataluña, retrocede al 2014 para explicar los motivos de hoy "sufren la guerra desde hace 8 años cuando en el resto del país hay paz, ha habido bombardeos de Ucrania en la zona y no se ha dicho nada. Mis familiares de Donetsk me dicen que ahora por 3 días de guerra ya se habla de conflicto mundial". María recalca que no quiere la guerra, pero no comparte la comparación del presidente ruso Putin con Hitler "me da mucha pena que no se haya podido arreglar de una forma civilizada, pero tampoco quiero que vean a Putin que se ha querido quedar una región de Ucrania porque le ha apetecido, por qué le da la gana, porque no es así, es debido a que ahí se ha creado un conflicto, el Estado ucraniano ha estado bombardeando la región de Dombás y al final el conflicto ha estallado".

María reconoce que está dispuesta a luchar por Rusia si hay "un conflicto mundial y Europa y EEUU atacarán a mi país, pero ahora es un conflicto interno".

Desde la visión de Ucrania, la mirada y análisis de la situación es diferente. Tsaras señala "que es una invasión total en pleno S. XXI. No hay matices, es una violación del Derecho Internacional en un país soberano. Creo que Putin se ha sorprendido por el apoyo internacional a nuestro país".

El ciudadano ucranio afincado en Cataluña relata que la naturaleza del conflicto va más allá de la territorialidad "la gente lucha porque no queremos volver al autoritarismo. En Rusia a la oposición se la encarcela, no hay voces críticas. Es estalinismo puro. Nuestros padres ya lo sufrieron y nosotros ahora no queremos".

Tsaras reconoce que iría a Ucrania en su defensa si es reclamado, "no a la línea de frente porque de poco serviría. En un hospital ayudando a civiles y militares, al lado de la gente, mi respuesta es si".

Ambos miembros del personal sanitario de Cataluña, separados por el lugar de nacimiento en países vecinos, se aferran a la débil línea de diálogo iniciada este mediodía para detener lo antes posible este inmenso horror.