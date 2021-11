Rufián defiende la estrategia negociadora de ERC y dice que Junts no lo entiende

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha defendido este jueves que los republicanos utilicen "toda su fuerza negociadora" en Madrid para "mejorar la vida de la gente viva donde viva". "Quien no lo entienda y lo califique de inútil o de apoyo a cambio de nada hace mucho tiempo que se sienta en un escaño, mucho tiempo que se mueve en un coche oficial y mucho tiempo que vive en Twitter", ha afirmado en respuesta en las críticas de Junts y la CUP. Rufián también ha aprovechado para advertir al PSOE de los efectos que genera su "soberbia" en la negociación. "Calculen bien sus fuerzas porque no sé si los queda gasolina para tanto de viaje", ha dicho.

Rufián ha hecho estas declaraciones durante la recta final del debate de las enmiendas a la totalidad en los presupuestos generales del Estado, que caerán gracias al apoyo de ERC y de Bildu al gobierno español.



El portavoz de ERC ha dedicado la primera parte de su discurso a abordar la negociación sobre la cuota para el catalán a la ley audiovisual. Ha recordado que ERC estuvo "a quince minutos" de presentar una enmienda a la totalidad en los presupuestos generales del Estado.



"El PSOE decía que no a dos cosas sencillas de entender: cumplir lo pendiente del año pasado, por cuestión de credibilidad, y en segundo lugar proteger y blindar el catalán, las lenguas cooficiales, en la producción audiovisual".



De las dos condiciones, según Rufián, la que costó más no fue la primera, que son dinero en becas y cooperación internacional, sino en el segundo, "que son derechos" y que consta "de establecer una subcuota dentro de la cuota".



"Esto no era ni es una manía de indepes", ha dicho, "porque solo en Cataluña el sector audiovisual da trabajo a 26.000 personas".



"No se pide que la segunda temporada del 'Juego del Calamar' se grabe en Vic, sino simplemente que un gobierno progresista no legisle en contra de las varias lenguas de su propio país, y legisle a favor de la cultura y no al dictado de una multinacional".



"Solo se ha superado la primera fase de negociación"



En este marco, Rufián ha recordado que ERC es la misma formación que el 2019 y si no hubiera habido acuerdo "habría presentado una enmienda a la totalidad en defensa de los derechos lingüísticos, culturales y sociales".



Hoy por hoy, ha añadido, "solo se ha superado la primera fase de esta negociación", y "depende del PSOE que se pueda superar la segunda fase".



El portavoz de ERC ha reprochado al PSOE que pretenda articular sus apoyos basándose en el "miedo" que genera la llegada al poder del PP y de Vox. "Este temor a la alternativa no es el que nos tendría que hacer que nosotros lo aceptamos todo, sino el que hiciera que ustedes lo pactaran todo con nosotros", ha alertado.