Rotundo 'No' de los usuarios del Puente Aéreo a la propuesta de Colau de suprimirlo por contaminación

" Tendrían que cerrar todo el aeropuerto, me parece absurdo ", opina Carmen en la sala de embarque en la T-1 del Aeropuerto del Prat, dirección Madrid. Una opinión compartida por todos los viajeros consultados por Cope esta mañana. No les gusta la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona que insta al a Aena a eliminar al puente aéreo para reducir emisiones. El Ayuntamiento , sin competencias , quiere abrir el debate sobre los vuelos cortos y su sustitución por el tren.

Esta mañana , el perfil de viajeros era muy similar, hombres y mujeres solos, con poco equipaje y maletines de trabajo. La mayoría viajaban por motivos laborables y volvían hoy mismo, tambien en avión. Ettore era contundente " si dicen que estos vuelos contaminan el 1% del aire de Barcelona, la solución entonces es cerrar todos el Aeropuerto y no unos pocos vuelos".

En los últimos años, el tren es mayoritario para viajar a Madrid. Un 63% de personas prefieren el AVE, pero los usuarios del avión defienden su uso " desde mi casa a Madrid tardo entre 1 hora y 45 minutos a 2 horas, mientras que el viaje directo en AVE tarda 2 horas 38 minutos" calcula Ettore que viaja periodicamente a la capital de España desde Barcelona. Maria defiende al avión " es más rapido y menos costoso que el AVE, yo voy a trabajar". Un empresario, que quiere mantener el anonimato, critica al Ayuntamiento de Barcelona " no entiendo la propuesta. Sólo genera incertidumbre y perjudica a la economía".

En la sala de llegadas, mismas opiniones, defienden el puente aéreo, e inciden que es un vuelo, utilizado para trabajar " si lo eliminan, me parten por la mitad. Voy cada semana a Seat a Martorell y el tren me deja más lejos de mi destino", clama María, que no comparte que la eliminación de los vuelos cortos sea decisivo para reducir las emisiones en el aire.

La propuesta de Colau es criticada por otros sectores. La Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesiones del Transporte Aéreo, ASETRA, informa que el impacto ambiental del tránsporte aério se situa entre el 2 y el 3% de las emisiones mundiales. La Asociación estima que el objetivo es atacar la instalación aeroportuaria y aislar turisticamente la ciudad.

El puente aéreo es la conexión con mayor actividad en el Prat y en Barajas. En 2019 sumó 2,3 millones de viajeros, a razón de 200.000 usuarios mensuales. Unos viajeros que defienden el uso del servicio