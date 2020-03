Rosa Peral se refugia en el miedo a Albert López para defender su inocencia

El fiscal Félix Martin finalizó un largo, preparado, y exhaustivo interrogatorio a Rosa Peral, ha durado 6 horas divididos en 2 jornadas, preguntado a la acusada ¿ No es cierto que este crimen, no es más que una diabólica y perversa prueba de amor que les iba a unir a Albert y a usted para siempre?. La pregunta final sintetizaba los argumentos del Fiscal en el juicio de la Guardia Urbana. Los acusados mataron a Pedro Rodríguez ; en el momento del crimen pareja de Rosa, porque sobraba porque los acusados habían rehecho una relación anterior y Rosa no se atrevía a dejar a Pedro.

La respuesta de Rosa resume su defensa "Por supuesto que no. Es más al día siguiente yo estoy con mis hijas y lo único que tengo es una continua amenaza y control de Albert. Eso no es ninguna prueba de amor y yo no tengo ningún plan con él".

Rosa Peral intenta convencer al jurado popular de su inocencia, refugiándose en que actuó dominada por el miedo, las amenazas de Albert López y su desconfianza en los Cuerpos de Policía, a pesar que ella es agente de la Guardia Urbana.

Las acusaciones se han centrado en la noche del crimen, para determinar su participación en los hechos. La versión de Rosa es que Albert López entró a su casa, saltando la valla y armado con una hacha. Que esgrimió una pistola y que buscó a Pedro, que estaba en otra habitación. Que escucho gritos y que luego salió Albert con el móvil de Pedro y que le pidió que se lo guardara " cuando llegó Albert, me quede paralizada, vino con una hacha, estaba cagada me fui corriendo a otra habitación". Rosa dio por buena la explicación de Albert que Pedro se había marchado " no me imaginé que Pedro estaba muerto hasta que descubren el cadáver, nadie se imagina que se pueda matar a nadie. Siguió a Albert, porque tengo miedo a represalias y quiero proteger a mis hijas en todo momento". Peral ha contestado al Fiscal, con replicas rápidas y con muchas auto-preguntas y por esta causa a sido amonestada por el juez.

Fiscalía pide 24 y 25 años de cárcel para Rosa Peral y Albert López. Si no hay cambios de última hora a causa del coronavirus, Albert Lopez declarará el próximo lunes.