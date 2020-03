Rosa Peral asegura que no supo que su pareja murió hasta 4 días después

La acusada del crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral, ha asegurado delante de la Fiscalía que no sabía que su pareja, la víctima del crimen, había muerto hasta 4 días después del asesinato. Peral ha explicado que líos días después del crimen usó el móvil de la víctima como si fuera él, ya que se lo ordenó López. Aun así, ha afirmado que en ese momento no se imaginaba que fuera a fingir que seguía vivo.

Los imputados mantienen acusaciones cruzadas sobre el asesinato de la que era la pareja de Peral. Ambos aseguran que el otro les forzó a encubrirlo, mientras la Fiscalía defiende que cometieron el crimen de mutuo acuerdo. La acusada también ha comentado que López entró la noche del crimen en la casa donde vivía la pareja saltando así la valla. Este llevaba una pistola, una braga y unos guantes de jardinería y lo que provocó que ella se asustase. Peral ha declarado lo siguiente: "Me quedé inmovilizada y quieta. Solamente me moví en el momento en que él me pidió el teléfono, se lo tiré y fue ahí cuando pude salir corriendo". La acusada ha asegurado que López le envió muchos mensajes hasta que saltó la valla de su patio para entrar, esta se pudo esconder en el piso de arriba donde escuchó los golpes y más tardo fue cuando López la llamo para que bajara, lo vio con la cara manchada de sangre y un hacha en la mano, y le hizo limpiar la sala.

El 2 de mayo, después de quemar el cadáver de la víctima en el maletero de una pista forestal, López hizo indicarle a Rosa Peral el camino hacia casa de su exmarido. Allí fue donde Peral escribió el último mensaje desde el móvil de la víctima. La Fiscalía sostiene que pretendían fingir que se había ido a pelear con el exmarido antes de morir.