El "rompebocas" el nuevo desafío viral que llega a los institutos de España

La Guardia Urbana de Barcelona avisa que el "rompebocas" no es una anécdota puntual, sino una peligroso reto que se ha extendido en los institutos y los adolescentes. Y toda acción necesita divulgación, y la moda actual es provocar la caída y subirla a través de Tik Tok, la aplicación móvil de vídeos cortos más descargada en el mundo solo por detrás de WhatsApp y Messenger.

¿Qué es el "rompebocas"?; se trata de un ataque que consiste en que una persona se acerca por detrás a otra y, con una prenda de ropa en la mano, la engancha a los tobillos y tira hacía atrás. La acción provoca la caída caiga de boca contra el suelo. El ataque se graba y se sube a la red. Pero la caída supone un riesgo máximo de lesiones para la víctima. Si está no reacciona a tiempo y pone las manos para amortiguar la caída al suelo, el impacto es con la boca o con la cabeza. Las consecuencias pueden ser gravísimas como sufrir un traumatismo craneal, o mas leves con perdidas de dientes o lesiones en la boca o cara.

Este reto se inició en México y Colombia, pero ya ha llegado a España con mucha fuerza en los institutos. Estas son imágenes de como es el "rompebocas"

Surge nueva broma en TikTok pic.twitter.com/N8fOVPjzNB — Mister137 (@ElMister137) February 11, 2020

Los expertos alertan qué este tipo de ataques, proceden de los conocidos como "challenge" entre los jóvenes. La necesidad de retos, superar lo permisible, para que tu vídeo se convierta en viral y sea conocido por todo el mundo. Estas actividades tienen también un trasfondo económico. Impulsados por "youtubers" más influyentes para conseguir fama,visitas y beneficios, estos vídeos son rápidamente mimetizados y copiados por sus seguidores, sin tener en cuenta el riesgo físico, solo la fama y el dinero.

" El rompebocas" es un acción más de una serie de retos que llenan las redes y que ahora repasamos;

In my feelings challenge: Consiste en bajar del coche en marcha, mientras suena la canción "In my feelings", mientras el coche sigue avanzado sin conductor. Pasados unos instantes, el conductor vuelve a subir al coche. La Dirección General de Tráfico alerta de peligro de esta acción para la seguridad vial

Ice Bullet challenge: Consiste en lanzar cubos de agua fría, o caliente por encima y después beberla. Diversas personas han sufrido quemadas muy graves por este reto.

Sal y Canela: Se puso de moda entre los jóvenes ingerir una cucharada de sal y canela en polvo. El objetivo del reto era expulsar la canela por la boca y la nariz, en una acción denominada "el aliento del dragón". Las consecuencias de esta ingestión son graves, provocan daños en los pulmones y en otros órganos por consumir la sal y la canela sin líquido y de manera acelerada.

Tide Pod Challenge: Este reto es ingerir capsulas de detergente de lavavajillas. A pesar que el detergente es un veneno que puede quemar la gola o las vías respiratorias, este desafío se hizo viral por las redes.

La lista de challenges es interminable, inhalar desodorante, empaparse de alcohol y calarse fuego para acabar lanzándose a una piscina, lanzarse bebidas alcohólicas a los ojos o fingir una desaparición durante 48 horas, son retos propuestos en las redes.

Los expertos alertan de la vulnerabilidad de los más jóvenes, que se sienten atraídos por estos desafíos. Ser visto por todo el mundo, conseguir una fama rápida y ser reconocido por los tuyos, son los peligros para practicar estos peligrosos retos. La forma de los padres de evitarlos es clara; establecer un clima de confianza con los menores, conocer donde se conectan, con quiénes comparten información y en inclusive participar y formar parte de su comunidad en las redes sociales.

La globalización provoca que una acción, con muchos likes, en cualquier ciudad del mundo se propague rápidamente. La última ocurrencia es el "rompebocas" a pesar de los peligros físicos para las víctimas.