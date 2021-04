El robo más insólito: Se llevan 280 cerezos en floración de una finca de Lleida

Francesc Pena es agricultor de la Granja d'Escarp (Lleida) y alucinó con lo que no veía. Faltaban 280 cerezos que plantó hacía 3 semanas en el centro de su finca. Los árboles habían desaparecido y las señales eran claras; alguien los había arrancado y robado. Un insólito suceso que no es tan inusual "a mí no me había pasado nunca. Pero una vez que he hecho la denuncia pública, me llaman otros compañeros que también les han robado árboles de sus fincas" asegura Pena en conversación con la Cadena Cope.

La víctima de robo reconoce "que me indigne al no ver a los árboles. No entendía nada, y ahora a ver si los puedo recuperar". Pena ha presentado una denuncia a los Mossos D'Escuadra y teme por el momento del robo "los árboles se plantan en el invierno, cuando están dormidos. Ahora hay estaban en floración, han tenido que ser plantados rápidamente porque si no no aguantan fisiológicamente" apunta el agricultor.

¿Pero como se identifica un árbol?; Pena confía en que el ADN del los cerezos robados puedan identificar a los autores del robo. Los árboles arrancados son de variedad protegida, lo que beneficia en identificar su fruto cuando este llegue al mercado para su distribución. Además los ladrones no cuentan con las facturas de los árboles cuando intenten vender sus cerezas. Esta es la esperanza del agricultor robado" he denunciado, habitualmente no se hace. Es díficil, pero al ser una variedad protegida hay opciones para aclarar el asunto".

Los ladrones se aprovecharon de la lejanía de la finca de los municipios próximos para arrancar los árboles y llevárselos en este insólito robo de cerezos en una finca de Lleida.