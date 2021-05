La Casa Batlló reabre el viernes con un "viaje a la mente de Gaudí"

La Casa Batlló reabrirá los visitantes este viernes después de muchos meses de puesta a punto de toda una nueva experiencia de visita que se ha desarrollado en los últimos tres años y ha supuesto una inversión global de 30 millones. La propuesta recurre a la tecnología para ofrecer un "viaje multisensorial" por la casa gaudiniana, con dos nuevas salas de proyecciones inmersivas en el subsuelo, una audioguía inteligente y cuadros con sensores de movimiento, entre otras novedades. Así, se ha hecho sin "tapar" el patrimonio arquitectónico y, según los gestores del edificio, pensando en "aumentar" las posibilidades. El precio de la visita será ahora de 35 euros, la mitad por los residentes en el Estado, y la reapertura se hará temporalmente al 30% del aforo.

Asimismo, el edificio de Gaudí no había vuelto a abrir puertas desde el otoño. Sin embargo, ha aprovechado todo ese tiempo en hacer la puesta a punto del renovado diseño de visita. Además, hay que tener en cuenta que este ambicioso proyecto, que se empezó a gestar en 2013, se ha ido ejecutando a lo largo de los últimos tres años. No obstante, no se ha rematado los últimos meses. En suma, una inversión de 30 millones de euros, la mitad de la cual destinada a "restauraciones e instalaciones" y el resto en la tecnología expositiva y nueva museografía, detallaron este jueves.

Por otro lado, cabe destacar que La Casa Batlló vuelve con muchas novedades. Así por ejemplo, se ha producido el cambio de la empresa que subcontrataba las salas. Así pues, ha sustituido a resultas del conflicto laboral vivido en otoño.

A raíz de lo expuesto anteriormente, hay que tener en cuenta que constituyó una "situación desagradable". Tal fue así, que acabó motivando el cierre del edificio en octubre a causa de una escaldad de tensión que se produjo mientras los trabajadores subcontratados se encontraban en huelga, tal y como recordó este jueves el director Gary Gautier . "Ellos no supieron cuidar su equipo como nosotros cuidamos al nuestro", dijo de Staffpremium, matizando que ellos también han "aprendido" de todo. De este modo, desde ahora el servicio lo proporciona Specialisterne, una organización que trabaja con personas neurodiverses (con autismo, dislexia o TDH).

La Casa Batlló ofrece desde ahora un itinerario renovado y una experiencia más mediada por la tecnología ( '10D'). Básicamente, se tratan de complementos de lo que se ofrecía hasta este momento. No obstante, se ha establecido que quien quiera podrá seguir disfrutando únicamente con la arquitectura gaudiniana sin pasar por las salas inmersivas, según aclararon los responsables del proyecto.

"No estamos tapando Gaudí, estamos interviniendo en espacios donde él no lo hizo, de la manera más elegante y respetuosa que podemos", ha aseverado a preguntas de los periodistas durante la presentación de las novedad. "La gente joven quiere más y más", ha añadido en relación al público al que esperan convocar con la nueva propuesta.

La novedad más destacada son las dos salas inmersivas 'Gaudí Dôme' y 'Gaudí Cube'. Ambas, se localizan en el sótano de la casa, que hasta ahora no se visitaba. En este sentido, hay que tener en cuenta que el primero ocupa la antigua carbonería y es una cúpula de más de mil pantallas, 21 canales de audio y un mapping que muestran el origen de la inspiración del genio. Mientras tanto, la segunda es un cubo LED de seis caras "único en el mundo" que ofrece atravesar virtualmente el edificio, obra del artista digital Refik Anadol.

Durante el recorrido puro y duro para las plantas del edificio, se han dispuesto unos "cuadros mágicos", de apariencia estática, cobran vida al acercarse los visitantes. Micro sensores de movimiento ocultos en el perfil de los cuadros activan las producciones cinematográficas que recrean el pasado de la familia y la historia de la Casa. Complementariamente, tecnologías invisibles dan vida a diferentes instalaciones efímeras que el visitante descubrirá por la casa, por ejemplo en la antigua portería del edificio ahora museizada tal como lucía a principios del siglo XX.