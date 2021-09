Revocada la medida cautelarísima que permitía el tratamiento con ozonoterapia a un paciente de Barcelona

El juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Barcelona ha revertido este jueves el sentido de las medidas cautelarísimas con relación al tratamiento con ozonoterapia, que el pasado viernes autorizó por la vía de urgencia.

La juez titular "discrepa respetuosamente" de la decisión que tomó la sustituta y considera que carecen "los presupuestos necesarios" para acceder a la medida cautelar.

Tras recibir el informe médico forense el 31 de agosto y el de la Fiscalía del 1 de septiembre, concluye que "no hay evidencia científica en la actualidad que el tratamiento en cuestión pueda aportar beneficios para la curación" del paciente. Por ello pide que se siga el tratamiento farmacológico establecido.

El padre del paciente pidió el tratamiento con ozonoterapia y aportó informes y estudios médicos que sostenían que este tratamiento es una alternativa viable para intentar salvar la vida del paciente.

El auto señala que el 29 de agosto el estado del paciente mejoró, a pesar de seguir en peligro, y que la doctora decidió no aplicarle la ozonoterapia.

La juez esgrime los argumentos del Departamento de Salud sobre la falta de evidencia científica de utilidad del tratamiento y de la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad en el mismo sentido.

Así, concluye que el hospital no ha de aplicar el tratamiento de ozonoterapia al paciente: "el proceso asistencial legítimamente previsto y ofrecido a los pacientes que se encuentran en esta situación de acuerdo con los protocolos de actuación establecidos, debe primar sobre el particular deseo de los familiares de aplicar una terapia no autorizada con una eficacia y seguridad que no ha sido avalada científicamente, un deseo comprensible pero que no se puede sobreponerse a los intereses generales ".