La retirada de las mascarillas en los patios de las escuelas efectiva a partir del jueves

La Comisión delegada del Govern en materia de Covid-19 ha acordado este martes retirar la mascarilla en los patios de las escuelas catalanas a partir del jueves, como sucederá en todas las comunidades autónomas, cuando entre en vigor el Real Decreto y que significará que los niños podrán jugar en los patios de los colegios sin ellas.

"Los niños no tendrán que usar la mascarilla en el patio y tampoco si salen de excursión o hacen una actividad en un parque", ha explicado Plaja, que ha añadido que esta decisión contribuirá a una mejora del aprendizaje, de la salud emocional y la comunicación verbal y no verbal, entre otras cuestiones.

Sin embargo, ha recalcado que aún no es posible eliminar las mascarillas dentro de las clases y no se ha atrevido a hacer previsiones ni a fijar un calendario: "No lo puedo avanzar. No es una decisión que se prevea de manera inminente, no será en los próximos días y difícilmente tampoco en las próximas semanas".

Según Plaja, la voluntad del Govern es retirarlas lo antes posible, dejando claro que es una posibilidad que marcará el contexto epidemiológico y confia "en acabar el curso sin el uso de la mascarilla, pero todo dependerá de la tendencia de la pandemia y no podemos aventurar certezas"

Mientras, Salut insistirá ante el consejo Interterritoral la voluntad de eliminar las cuarentenas en aquellos niños que no tengan síntomas o tengan un test negativo este febrero, y ha confiado en que esto se pueda hacer de forma coordinada con el resto de España. Galicia plantea reducir la cuarentena, que en la actualidad es de 7 días y se quiere un acuerdo entre todas las comunidades en un tema tan sensible.