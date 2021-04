Restauradores de Barcelona no apoyan que solo los locales con terraza puedan servir cenas

El Gremio de Restauradores de Barcelona no es partidario de que el consumo a partir de las 17 horas se produzca únicamente en terrazas, "tal como el conseller de Interior, Miquel Sàmper, insinuó durante el fin de semana".

Este lunes, el director de la entidad, Roger Pallarols, ha advertido de que "la salud de los bares y restaurantes de la ciudad es crítica". Además, ha pedido dar más pasos para reactivar todo el sector. Y no solo eso, puesto que también ha remarcado que "a estas alturas, esto va de salvar a toda la restauración y no solo a los locales con terraza. De este modo, no se puede seguir excluyendo a los establecimientos que, por su ubicación, no disponen de mesas fuera"

Por otro lado, Pallarols ha recordado que, desde este lunes, Catalunya es la única comunidad que no permite servir cenas. Asimismo, también ha asegurado que el teniente de alcalde de Barcelona Albert Batlle " desaprueba la medida y puede alargar el horario hasta las 23 horas".

Sea como sea , Pallarols ha dicho que "la Generalitat se ha quedado sola". Además, ha señalado que este fin de semana se han repetido botellones en Gràcia y fiestas en las playas de la capital catalana. Finalmente, ha concluido afirmando que el cierre de la restauración a las 17 horas no frena la socialización.