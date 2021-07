La resistencia en Lleida: Aparecen contundentes pancartas contra los indultos y el procés

El independentismo es mayoritario en la provincia de Lleida, a excepción del Valle de Arán donde los partidos secesionistas obtienen pocos votos. En el resto no hay ni debate, el marco mental independentista es abrumador y en la mayoría de localidades, los partidos constitucionalistas incluidos los Comunes, no consiguen ni presentar listas municipales por la falta de apoyo social. La rivalidad es entre ERC, Junts y la Cup y el resto no cuenta. No hay debate político y el independentismo domina todos los resortes políticos, económicos, sociales e institucionales de la provincia. Copa todas las administraciones sin alternativa de cambio.

La última que cayó en el independentismo, fue la capital de la provincia la ciudad de Lleida (144.000 habitantes) que después de 40 años de dominio socialista, el procés llevo a ERC a la victoria en las elecciones municipales del 2019 y a gobernar la ciudad. Con un pacto con Junts y 2 concejales del Comú,- una división local de los Comunes, con un fuerte componente nacionalista catalán- Miquel Pueyo (ERC) se aupó en la alcaldía y ya ha anunciado su voluntad de optar a la reelección en 2023. ERC domina la Diputación de Lleida y la Delegación del govern de la Generalitat con el objetivo de ser hegemónica en el territorio y superar a Junts, que siempre ha sido muy fuerte en esta provincia.

Y con este contexto social, de dominio independentista, ha sorprendido en la ciudad la presencia de 2 grandes y contundentes pancartas contra el procés. Sin firma, pero muy elaboradas las lonas replican los lemas del secesionismo. Este fin de semana una pancarta en la propia sede de la Asamblea Nacional Catalana, situada en la calle Academia, cubría toda su entrada con una lona recordaba la famosa frase de un mossos d'escuadra a un funcionario de la Generalitat "la república no existe, idiota". Todo un baño de realidad en la sede de la entidad independentista.

La segunda gran pancarta, apareció ayer en un céntrico mercado municipal de Lleida. En la fachada del Mercado Fleming, ubicado en un cruce del Paseo de Ronda una gran tela señalaba "ni olvido ni perdón golpistas a prisión". El lugar escogido para colgar la pancarta no puede ser más visible; miles de leridanos pasan en coche o andando por las cercanías del mercado municipal.