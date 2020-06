Rescatado un joven que había caído a un pozo en Alcanar

Agentes de los Mossos de Esquadra y de la Policía Local de Alcanar consiguieron rescatar a un joven de 18 años que había caído dentro de un pozo situado en una finca que se encontraba junto a la carretera N-340 a su paso por Alcanar (Tarragona). Según los Mossos, el accidente se produjo cuando el chico pisó una plancha metálica que tapaba el agujero de poco. Estaba muy oxidada y finalmente la plancha cedió provocando la caída del joven.

El número de emergencias 112 recibió la llamada de un hombre que aseguraba que su hijo había caído al pozo, de unos veinte metros de profundidad. También explicaba que no podían ver al joven, aunque sí lo escuchaban, y que no sabían precisar a qué profundidad se encontraba exactamente. Se personaron en la finca varias patrullas de Mossos y de Policía Local, que pudieron comunicarse con el chico, y que les explicó que se aguantaba haciendo presión con los pies y las manos contra las paredes del pozo para no caer aún más abajo, pero también les dejaba claro que empezaba a estar cansado y no sabía cuánto tiempo más podía aguantar.

De ahí que los agentes actuaran con celeridad sin esperar la llegada de otros equipos de emergencias especializados en rescates. Para poder sacar al joven utilizaron las eslingas de sus vehículos y una escalera colocada encima del agujero a modo de polea, hasta que finalmente pudieron rescatarlo y subirlo de unos diez metros de profundidad. El joven sufrió heridas y arañazos. Fue atendido en el mismo lugar de los hechos por una unidad de asistencia sanitaria, y no fue necesario su traslado a un centro médico.