Renfe quiere acabar con la venta ambulante en la estación de Plaza de Cataluña

Rodalies le pide a los usuarios que no compren los objetos que los manteros ofrecen dentro de la estación de Plaza de Cataluña con el objetivo de que los vendedores ambulantes se acaben marchando. Rodalies lo ha pedido a través de un tweet en el que recuerda que cerca de 80.000 pasajeros al día pasan por esta estación. El tweet también asegura que Rodalies solicita, desde hace 10 meses, a mossos de esquadra y guardia urbana, que mantengan libres los accesos a la estación. No obstante, a pesar de las reuniones entre los representantes de la seguridad ciudadana y renfe, la situación no cambia.

El portavoz de la operadora ferroviaria, Antonio Carmona, asegura que los manteros se van cuando ven presencia policial pero acaban volviendo poco después. Una situación que, más allá de las molestias que causa a los pasajeros, preocupa porque puede dificultar la evacuación de la estación en caso de emergencia.

Según Rodalies, en un día normal se pueden ver hasta 100 puntos de venta ilegal en el vestíbulo de la estación. En lo que llevamos de año, desde Renfe se han efectuado unas 600 llamadas al 112 denunciando esta situación.