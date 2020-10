Renfe amplía la validez de los abonos de los servicios Avant

Renfe ha comunicado que se ampliará a partir de este sábado la validez de los abonos Avant Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante para adaptarse a la nueva situación de movilidad derivada de la crisis sanitaria. El comunicado de la operadora ha resaltado que la validez del Abono Tarjeta Plus pasará de 30 a 60 días y la Tarjeta Plus 10 en sus modalidades Ordinaria y La Tarjeta Plus 10 Estudiante, de 8 y 10 días respectivamente. Se amplía a 20 días en ambos casos. Estos plazos serán aplicables hasta el 30 de junio de 2021, pero no se descarta la continuidad de esta medida dependiendo de cómo fluya la situación sanitaria.

El uso de estos títulos multiviaje, nominativos e intransferibles ha experimentado un descenso por los efectos del teletrabajo, el estudio a distancia y la situación de incertidumbre que se está viviendo debido a la crisis de la covid-19. Es por ello, que con esta modificación, la principal operadora ferroviaria de España quiere fomentar el uso del servicio público de transporte ferroviario.