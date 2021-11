Reguant ve "un poco incompatible" negociar las cuentas con PSC y atender las demandas de la CUP

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ve "un poco incompatible" que el Govern negocie los Presupuestos de 2022 con el PSC y que, a la vez, atienda a las demandas de la CUP para aprobar las cuentas con la mayoría de la investidura.

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en TV3 , después de que el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, haya pedido una reunión urgente al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos.

Reguant ha afirmado que compete al Govern decidir cuál es su socio preferente, pero ha avisado de que en caso de optar por el PSC para la CUP será difícil entender que el Ejecutivo catalán "responde positivamente" a sus propuestas, por las diferencias entre el modelo que defienden los 'cupaires' y el de los socialistas.

En concreto, se ha referido a proyectos como los Juegos Olímpicos de Invierno Barcelona-Pirineos, el Hard Rock y el Circuit de Catalunya, iniciativas que la CUP rechaza: "Estas cosas son incompatibles".

También ha subrayado que, aunque el Govern no se haya sentado a negociar sobre las cuentas con los socialistas, sí lo ha hecho ERC para pactar la mesa de diálogo y Junts para acordar una resolución sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, con lo que "no pueden decir que no hablan con el PSC".

"Que de políticas públicas hablan con el PSC es una evidencia", y ha sostenido que en el Debate de Política General el Govern se alineó en ese sentido con el PSC.

Ante la posibilidad de que los Presupuestos se aprueben con otros partidos, ha dicho que la legislatura debe seguir avanzando con "políticas que respondan a las necesidades de las personas de este país, que cambien las lógicas de la transferencia de dinero público hacia las grandes empresas del Ibex 35".

Y sobre la cuestión de confianza pactada en el acuerdo de investidura, ha afirmado: "Es una potestad del presidente de la Generalitat. Entendemos que era la culminación de una serie de confianzas, y es evidente que si no hay ahora una confianza en la evolución de las políticas del Govern sobre los Presupuestos puede no haber cuestión de confianza".

CONDICIONES

Reguant ha explicado que continuarán con las negociaciones y que valorarán la posible oferta del Govern en su conjunto y de forma global, que defiende que debe suponer un "giro a la izquierda" respecto a la última propuesta.

Así, ha concretado que su última propuesta al Govern tras la reunión de este martes incluye cinco bloques: vivienda, macroproyectos, fiscalidad, autodeterminación y medidas contra la "represión".

Entre el viernes y el sábado los dirigentes de la CUP se volverán a reunir para estudiar los posibles avances, y "evidentemente la militancia deberá decidir" ante un cambio sustancial, aunque en todo caso prevén presentar la enmienda a la totalidad el lunes.