Registran en la Conselleria d'Interior una petición para poner fin a los cortes en la Meridiana

Las entidades Impulso Ciudadano y S'ha acabat han presentado a la Conselleria d'Interior de la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona una petición para poner fin a los cortes en la Meridiana que desde el 14 de octubre llevan a cabo manifestantes independentistas. A día de hoy ya son casi cuatro meses en los que el clima de tensión entre manifestantes y conductores ha ido en aumento y en los que se han producido varios incidentes a raíz de esta crispación.

El Vicepresidente de la entidad Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, ha explicado que se deben defender los derechos de todo el mundo, tanto el de manifestación como el de circulación del resto de los usuarios, y que por lo tanto, se debe trasladar a estos manifestantes a otro lugar en el que la afectación en la vía pública sea mínima. De este modo considera que es importante distinguir entre el derecho de manifestación y el hecho de cortar carreteras, y afirma que no es lógico que la Generalitat permita que una cantidad tan pequeña como son cuarenta personas corten una arteria de Barcelona como es la Meridiana, y que lo que está haciendo el Departamento de Interior es maximizar las afectaciones de estas concentraciones.

De momento, la petición ha recibido la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona, que ya les ha propuesto concertar una reunión el mes de marzo para abordar el tema. En cambio, de quien no han recibido respuesta, y tampoco son muy optimistas de que esto ocurra, es del Departamento de Interior. Si en las próximas semanas no se llega a una solución para que esta situación termine, desde las entidades no descartan recurrir a la vía judicial para resolver el problema.