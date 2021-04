'I Am Ready', el nuevo proyecto para paliar los efectos de la radioterapia en los menores

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona será el primer centro hospitalario español en implementar el proyecto 'I Am ready', llevado a cabo por Nixi for Children y de The Ricky Rubio Foundation. En la práctica, se trata de una experiencia de realidad virtual preparatoria orientada a impedir que el impacto del cáncer y del tratamiento "pase factura" a los menores tanto a nivel personal como familiar. Y es que, cabe recordar que la aparición de los estados de ansiedad, así como otros trastornos similares constituye, por desgracia, un rasgo frecuente entre los pacientes pediátricos que son sometidos a la radioterapia.

De este modo, 'I am ready' constituye un proyecto que pretende evitar todas las problemáticas expuestas anteriormente. Además, hay que tener en cuenta que la posibilidad de eliminar el miedo de los niños y las niñas y de su entorno familiar "puede transformar la radioterapia en un proceso más natural gracias a las experiencias de realidad virtual creadas por Nixi for Children". En dichas experiencias, se combinan imágenes reales 360 con un personaje de animación 3D llamado Nixi.

'I am Ready' ofrece tres experiencias de realidad virtual distintas: 'Mi primer tratamiento de Radioterapia', que muestra cómo será el día del tratamiento y permite explorar de la mano de Nixi y el personal sanitario la sala del TAC de simulación, la sala de radioterapia y el protocolo habitual del tratamiento. Sin embargo, el proyecto también incluye 'Un entreno con Ricky', en la que podrán acompañar al jugador de la NBA Ricky Rubio en uno de sus entrenamientos, y 'Preparación para una operación', para los casos en los que el menor tenga que pasar por quirófano.