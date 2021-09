Raquel Sánchez dice que abordar amnistía y autodeterminación en la mesa no llevará "a ningún lado"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avisado este lunes de que el Gobierno no aceptará la amnistía ni la autodeterminación aunque la Generalitat las plantee en la mesa de diálogo: "Pueden hablar y pueden sacar este tema, pero no llegaremos a ningún lado".

"Se puede hablar de todo, pero evidentemente no se pueden acordar cosas que no están dentro de la Constitución ni dentro de las leyes. Se puede hablar, pero la Generalitat tiene que saber que no puede plantear en esta mesa cosas que nosotros no podemos acceder a dar", ha sostenido en una entrevista en Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press.

En la misma semana en la que está prevista la reunión de la mesa, la ministra ha dicho que "todavía no se ha decidido" la fecha en la que se celebrará y que siguen trabajando en el orden del día.

Tampoco saben todavía --ha asegurado-- si el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, estará allí, lo que ha mantenido que es una decisión que le corresponde tomar a él.

EL PRAT EN LA MESA

Por otro lado, ha considerado "lógico" que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat aparezca en la mesa de diálogo, después de que el Gobierno anunciara la suspensión de la inversión de 1.700 millones por el desacuerdo con la Generalitat sobre la afectación del espacio natural de La Ricarda.

"No rehuiremos hablar de este tema de ni de cualquier otro. Pero son mesas diferentes", y ha considerado que la mesa de diálogo no es un espacio que se haya constituido para hablar de infraestructuras e inversiones, aunque cada parte pueda proponer los temas que considere, ha añadido.

Preguntada por los temas que llevará el Gobierno a la mesa, ha dicho: "Debemos definir todavía los puntos de orden del día. Parece ser que este será un tema que saldrá. Pero insisto en que no es el foro", ha dicho en referencia al proyecto de ampliación de El Prat.