Las discrepancias públicas entre los candidatos de JxCAT y ERC se ventilan con mayor virulencia en redes sociales. Los ataques recíprocos son continuos y bajo la premisa de "quien es más independentista", las acusaciones de "traición a Cataluña" son diarias entre ambos bandos. En definitiva luchan por un mismo sector del electorado, el independentista muy sensible a la pureza ideológica. Y uno de los más activos en redes sociales, es el politólogo y escritor Ramón Cotarelo, afincado en Girona desde 2017 y acérrimo seguidor de Carles Puigdemont, que lanza duras diatribas contra ERC y TV3

En el actual periodo de campaña electoral, los ataques de Cotarelo se han intensificado y e incluye afirmaciones como "lacayos de españoles" "quinta columna", "mafia de enchufados" "partido estructuralmente corrupto", para definir a ERC, según su opinión. Hoy mismo Cotarelo ha definido al partido de Junqueras y Aragonés como de "escoria ibérica"

Cotarelo ha acusado al candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat Pere Aragonés de no haber "trabajado nunca en su vida" y afirma que los republicanos controlan TV3, donde no es invitado en sus programas o tertulias políticas.

Corrupció és fer valer recursos públics per a fins privats. Doncs, el camarada comissari Sergi Sol, que controla @tv3cat, abans amagava que cobrava 90.000€ any com a "assessor" de @perearagones, un altre endollat erki, que no ha treballat mai en la seva vida. https://t.co/nZR1ptkjsl