La rabieta de una estrella de TV3 porque Poblet rechaza su programa y recibe al Rey de España

La visita de los Reyes de España el pasado lunes a Poblet todavía escuece a los independentistas, que ya sitúan al abad y los monjes en sus objetivos de su particular cruzada. El último en sumarse a las críticas, es un famoso presentador de TV3, el actor Quim Masferrer que presenta un programa de éxito en la televisión pública catalana con un espacio donde recorre pequeñas localidades de Cataluña. En declaraciones a la radio pública Masferrer desvela" A mí no me dejaron grabar en Poblet, y en cambio a otro forastero le dicen que sí", en tono peyorativo.

El presentador afea al abad de Poblet" Hicimos gestiones para realizar un programa, que me venía de gusto por la historia de Poblet y finalmente me dijeron que no. Pero mira, dejan entrar al Rey! añadió Masferrer en la entrevista radiofónica. El presentador del programa jaleó los comentarios de Masferrer y criticó la visita real a Poblet y afirmo" el resumen es este, con la Monarquía siempre acabamos diciendo joder!"

Quim Masferrer, ha presentado diversos actos de índole independentista que ha acuñado una de sus expresiones" Som molt bona gent" como uno de sus lemas para autodefinirse. El presentador también participó en la protesta contra el Consejo de Ministros que Pedro Sánchez realizó en Barcelona, el 20 de diciembre de 2018, con los intentos fallidos del independentismo para boicotear la reunión ministerial