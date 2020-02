Quince heridos, cuatro de ellos graves, en un incendio en la Villa Olímpica

Quince personas han resultado heridas en el incendio que se ha producido esta madrugada en un edificio situado en la calle Marina, en el barrio de la Zona Olímpica de Barcelona. Nueve de ellas han sido trasladadas a centros hospitalarios y en concreto, cuatro se encuentran en estado grave. De los evacuados, dos están ingresados en el hospital de la Vall d'Hebron con quemaduras, y los otros siete han inhalado humo. Además el Sistema de Emergencias Médicas, el SEM, ha atendido in situ a seis personas más. De momento, se desconocen las causas del incendio.

Los bomberos han recibido el aviso sobre las 4:30 de la madrugada. El fuego se ha declarado en el primer piso del edifcio. En la vivienda había dos personas que han podido saltar desde el balcón y huir de las llamas. Sobre las 5 los bomberos ya han dado por extinguido el incendio. Aún así, los vecinos no han podido volver a sus casas porque no hay suministros. Eso sí, el edificio no ha sufrido daños estructurales. El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales por si hiciera falta alojar algún vecino.

En COPE hemos podido hablar con algunos de los vecinos de la zona, como Jordi, que nos ha explicado que ha salido al balcón de su vivenda y ha visto como "el fuego estaba a 15 metros de casa. Hemos visto a los Mossos, a los bomberos dentro, ha sido bastante dantesco". Y también ha explicado que uno de los chicos ha saltado, porque los bomberos le decían que saltara y decía que tenía un amigo dentro". Jordi reconoce que han vivido "angustiados" la situación porque no sabían la dirección que iba a tomar el incendio.