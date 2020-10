¿Quiénes serán los candidatos a las elecciones de Cataluña?

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado esta mañana que las elecciones en Cataluña ya tienen fecha. Serán el próximo 14 de febrero. Esto sucederá si no hay antes una investidura y si se vencen finalmente todos los plazos.

En declaraciones a RAC1, Torrent asegura que empezará el viernes a abrir consultas para ver si hay “expectativas reales” de algún candidato que pueda ser investido. Algo que de momento no barajan las fuerzas independentistas (y disponen de mayoría).

La decisión ha llegado ante su opinión contraria a lo que pretendía Ciudadanos: elevar un “candidato instrumental” con el fin de hacer más ágil el proceso.

Por ello, nos preguntamos cuáles serían los candidatos de los principales partidos para las próximas elecciones catalanas.

¿Funcionaría la fórmula PP/Ciudadanos en Cataluña como no ha ocurrido en otras autonomías?

De momento no es algo que se plantee. Todo parece indicar que el candidato popular será Alejandro Fernández. El líder de los populares catalanes tomó el mando en 2018, tras haber estado a punto de quedarse sin escaño en el año 2017. Entre su estrategia electoral, está liderar el constitucionalismo en Cataluña. El PP pretende reforzar la presencia del Estado en la autonomía, sobre todo con el delicado escenario que se maneja tras la inhabilitación de Torra.

La lucha contra la “ocupación”, y un discurso propio en materia de economía y sociedad, serán sus principales bazas.

Inés Arrimadas aseguró que Carrizosa es el candidato de Ciudadanos pero el cartel electoral no sería “definitorio” en una lista unitaria. No obstante, insistía en la idea de una propuesta conjunta con el Partido Popular para “movilizar a los votantes no nacionalistas”. Por el momento, no hay respuesta. Veremos qué ocurre pero en principio, apuestan por Carrizosa.

PSC: ¿Iceta o Salvador Illa?

Los socialistas catalanes es probable que apuesten por Iceta. Sobre la mesa, se baraja el objetivo de mejorar los 17 escaños con los que cuentan actualmente para confirmar el batacazo de la formación de Arrimadas. “Salvo terremoto o problema cardíaco agudo, seré candidato”, aseguraba Iceta.

El secretario general del PSC no contempla el rumor que corre en los últimos días. Lo que se comentaba era que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, podría ser el próximo candidato. De ahí que sea más “crítico” con Madrid (en cuanto a gestión de la pandemia se refiere) y no con Barcelona. Finalmente, parece que no va a ser así. Illa permanecerá bajo la batuta de Sanidad.

El propio Iceta descartaba la candidatura conjunta a la que hacíamos referencia, a la de PP, Ciudadanos. Asimismo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, le ha trasladado su apoyo: “Eres el único que puede aglutinar un proyecto para la convivencia”.

ERC: Pere Aragonès

El vicepresidente de Economía sería el candidato bajo la aprobación de Junqueras. El propio Torrent trató de presentarse a unas primarias… pero ha quedado en una mera anécdota.

Por el momento tendrá que liderar el Govern hasta las elecciones con limitaciones en el cargo. No puede convocar elecciones, ni presentar presupuestos y su acción dependerá de sus socios.

Ignacio Garriga será el candidato de Vox

Garriga ha asegurado que es una “oportunidad histórica” para “recuperar la libertad”. El actual diputado en el Congreso afrontará esta nueva aventura política con ilusión.

Cuando anunció su candidatura, aprovechó para lanzar un mensaje al Partido Popular y Ciudadanos. Ya arranca la campaña. O eso parece en redes sociales: “Unos nos han traicionado durante años para sentarse en Moncloa (refiriéndose al PP) y otros ganaron las elecciones en Cataluña pero huyeron (indirecta a Ciudadanos). ¡Yo no me voy!”

Su compañera de partido, Macarena Olona, fue la primera en felicitarle, apuntando a que le echarán de menos en el Congreso pero que será para bien el cambio. “Cataluña se merece políticos que no huyan y luchen a su lado”, afirmaba.

Junts per Catalunya: nada cerrado, aunque Laura Borràs quiere ser la candidata

La diputada quiere presentarse a unas elecciones con una polémica a sus espaldas en los tribunales. Borràs está siendo investigada en el Supremo por presuntas irregularidades cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas. “Si la militancia lo decide, seré la candidata”, aseguraba.

De esta forma, se prestaba al partido para poder acudir a los comicios como candidata.

La CUP: ¿Rescatarán a Alejandro Fernández?

Es otro de los partidos que no tienen nada en claro todavía. Si él acepta, eso supondría volver a la primera línea de la política catalana. Fernández fue líder de la formación entre 2012 y 2015 y llegó a obtener 10 diputados en la cámara.

Otras alternativas que suenan con fuerza en la formación son Eulàlia Reguant o Anna Gabriel. Esta última está fugada en Ginebra por lo que pierde fuerza esta apuesta.

Son muchas las opciones que se barajan, incluso la de Puigdemont es una alternativa que se plantea dentro de su propio partido. Veremos cuáles serán las alternativas y quién obtendrá la victoria el próximo 14 de febrero.