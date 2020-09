¿Quién fue Heribert Barrera?; Cuando uno de los nuestros supera a la xenofobia y al racismo

Quizá a sorprendido más la indignación independentista que no el hecho en si, de la retirada de la medalla de oro de Barcelona. En la sociedad actual, ni tampoco en la pasada, no entra en los controles ni en los limites para evitar la xenofobia, el racismo y la discriminación racial, las opiniones públicas que jalonan la carrera política de Heribert Barrera. Sus ataques a andaluces, negros, inmigrantes y enfermos mentales, de los cuales nunca se retractó, escritos están en las hemerotecas y no dejan lugar a dudas de la opinión del que fuera Secretario General de ERC en la década de los 80 y presidente del Parlament de Cataluña.

¿ Pero quien fue Heribert Barrera? ¿Por qué el independentismo catalán contemporáneo ha salido a defender su legado, a pesar de sus opiniones?".

Heribert Barrera falleció en Barcelona, ciudad donde nació, el 27 de agosto del 2011 con 94 años. En su juventud, como tantos millones de españoles sufrió la Guerra Civil. Luchó en el bando republicano en los frentes de Aragón y del Segre y se exilió en Francia en 1939.

Volvió a Barcelona en 1952 y asumió la tarea de reorganizar ERC en la clandestinidad, erigiéndose como líder del partido en el interior. Con la recuperación de la democracia en España, fue elegido Secretario General de ERC, cargo que ocupó hasta 1987. Diputado en el Congreso de los Diputados entre 1977 y 1980, perdió en las primeras elecciones catalanas ante Jordi Pujol pero fue aupado a Presidente del Parlament. Barrera empeoró los resultados de los republicanos en 1984 y empezó su largo declive electoral, pero mantuvo su influencia en los cargos políticos de Esquerra y en el independentismo.

Una trayectoria que iba ofreciendo titulares polémicos donde el supremacismo y la critica a los inmigrantes eran constantes. Y todos sus comentarios, fueron recogidos en un libro publicado en 2001 por Enric Vila bajo el titulo Qué pensa Heribert Barrera? ( ¿Que piensa Heribert Barrera?) y que llamó la atención por su racismo y xenofobia. En el libro es una recapitulación de frases pronunciadas por Barrera, tan hirientes como " se debería esterilizar a los débiles mentales de origen genético", "en Ámerica, los negros tienen un coeficiente inferior al de los blancos" "cuando se dice que en Austria hay demasiados extranjeros no está haciendo una proclama racista".

En otras entrevistas, Barrera fue desgranando su pensamiento político y de la sociedad como una publicada por El Periódico donde afirmaba "antes hay que salvar Cataluña que a la democracia" y que "el bilinguismo implica la desaparición de Catalunya como nación".

A pesar que estos comentarios ya eran conocidos y públicos, el independentismo siempre trató de forma indulgente a Barrera; la expresión "és un dels nostres"(es uno de los nuestros) pesaba más que sus opiniones racistas y xenófobas, que lindaban con el delito al estar de acuerdo con esterilizar a los enfermos mentales. Así, un año antes de morir, en 2010 Barrera estuvo en la cabeza de la manifestación soberanista que recorrió las calles de Barcelona en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional sobre los recursos del Estatut de autonomía de Cataluña de 2006.

En esta ultima década el legado de Barrera ha sido reivindicado por grupos de corte filo catalanista como Identitat Catalana, que bajo el lema" Heribert tenia raó" ( Heribert tenía razón) organizaron una manifestación en Barcelona en la Diada del 2011.

Y hoy Heribert Barrera vuelva a la escena pública. Manuel Valls ha aprovechado la política revisionista del independentismo para introducir su propio Caballo de Troya. El Ayuntamiento de Barcelona, tan partidario de retirar medallas y calles, había concedido la medalla de oro a Barrera. Sus comentarios públicos son indefensables y obligó a Ada Colau a mirar a un espacio que no le gusta; coincidir con el propio Valls, a pesar de que gracias a sus votos es alcaldesa, con Ciudadanos y PP. El PSC también apoyó la propuesta y dejo solos a ERC y Junts per Catalunya en su defensa de Barrera. Los partidos independentistas incidieron en su lucha antifranquista y solo concedieron en el pleno "que las frases leídas son reprobables", pero votaron en contra de abrir los tramites para la retirada de la medalla.

Mientras el presidente de la Generalitat Quim Torra dejaba un tuit para el recuerdo calificando la decisión de lamentable y considerando Barcelona una ciudad mezquina y provinciana por retirar la medalla de oro a su admirado Barrera. Por el tono de su indignación se vislumbra que el actual president de la Generalitat, tiene como una de sus referencias políticas a Heribert Barrera.