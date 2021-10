"Queremos poner sobre la mesa una Barcelona gris, sin proyectos ni ilusión, pero siempre en positivo. "

La plataforma Barcelona es imparable, que engloba más de 200 entidades del sector económico barcelonés, ha convocado este jueves a las 19 h una manifestación en la plaza de Sant Jaume para poner sobre la mesa que Barcelona es una ciudad "gris, detenida y sin proyectos ni ilusión".

Gabriel Jané, uno de sus portavoces, ha recalado en una entrevista para COPE Cataluña y Andorra que se trata de un movimiento en positivo, que no pretende ir en contra de nadie, simplemente quiere crear una reflexión en la sociedad civil y en las instituciones y dejar atrás la "Barcelona del no". Según Jané, las cuestiones más importantes que deben afrontar, son precisamente las mostradas por el barómetro municipal: La seguridad, la limpieza y la movilidad.

Aunque por redes sociales se especuló que la plataforma podría ser una iniciativa anti-Colau, impulsada por la agrupación política Junts per Catalunya, Jané ha desmentido completamente que la plataforma tenga ninguna intención política: "Sería imposible, somos más de 200 entidades, muy plurales entre nosotros. No puede haber ninguna intencionalidad política porque duraríamos dos días"

Acabo de descobrir, gràcies a un error en el seu web, qui hi ha darrera de la suposada “plataforma ciutadana” @bcnesimparable. SPOILER: no és una plataforma ciutadana.



Segur que moltes heu vist la seva insistent publicitat per xarxes.



OBRO FIL ??