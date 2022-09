Quejas entre los usuarios de Renfe en el primer día laborable con cortes por las obras de la Sagrera

Los usuarios de Rodalies afectados por las obras de la Sagrera se quejan de que no han recibido suficiente información y de que sus viajes se alargan una o dos horas más de lo habitual, debido a que las líneas R2N y R11 acaban o comienzan los trayectos en la estación de Sant Andreu Comtal. Esta estación ha tenido que abrir las puertas para acoger la riada de gente que salía medio desorientada e indignada. "Prefiero pagar que el abono gratuito porque tengo que madrugar y continúo llegando tarde", explica una usuaria que venía de Girona.

En cambio, la dirección de Rodalies se ha mostrado "muy satisfecha del funcionamiento del plan alternativo de transportes", que ha supuesto replanificar más de 300 circulaciones.

La gran mayoría de pasajeros que iban al centro de Barcelona han optado por el metro, que está a unos minutos caminando y no por el autobús lanzadera que lleva hasta la Sagrera. "Yo entiendo que las obras se tienen que hacer pero a todos nos tocará mirar el reloj, levantarnos antes y ser previsores. Creo que aún madrugando llegaré justa, pero espero que sea para bien", decía Anna María, de Granollers.

Algunos de los usuarios más afectados por los cambios han sido los que hacían trayectos más largos y tenían que coger otro medio de transporte con poca frecuencia de paso. Es el caso de Lara, una turista alemana que tenía que coger un tren a las 6h20 en Sants y que a las 8h45 todavía estaba en la estación de Sant Andreu Comtal buscando la manera de subir al tren. Iba en dirección a Biarritz pero ya ha descartado poder llegar hoy.

Otros, como ella, denuncan que no estaban informados de los cambios, cosa que ha alargado entre una y dos horas sus trayectos habituales. Es el caso de Rita, que explica que ha venido corriendo desde el Clot para poder coger un tren hacia Portbou que salía a las 8h00 y que a las 8h35 todavía no había salido.

Diversos usuarios se quejaban de que se habían enterado "de casualidad" de las obras, pero que no habían podido tener acceso a los horarios con suficiente tiempo para planificar la mejor opción. "Ha sido un caos", asegura Conchi, que acompañaba a su hijo a hacer un curso cerca de la estación de Sants y que ha tardado más de lo previsto en ir de Molins de Rei hasta su destino, hasta el punto de que veía "inviable" que su hijo pudiese hacer el curso.

Otra de las quejas que se han repetido entre los usuarios que llegaban a Sant Andreu Comtal es que no se podían fijar en lo que aparecía en las pantallas y que los informadores no sabían los horarios de todos los trenes. "No sabemos a qué hora vendrá el tren, nos han dicho que ya nos avisarán", comentaba una usuaria.