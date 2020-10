Quejas de un centenar de vecinos de Santpedor por una plaga de escarabajos del grano

Un centenar de vecinos de Santpedor denuncian que, desde hace años, sufren una plaga de escarabajos del grano en sus casas. Los insectos provienen de la cooperativa agrícola, que está al lado sus pisos. Este verano ha sido especialmente grave porque se ha segado más tarde y el grano se ha acumulado cuando hacía más calor. Según dicen, ha habido "a centenares". "Es una angustia. Te estiras a la cama y sientes como te van subiendo por las piernas", explica una de las vecinas, Elisabet Díaz. Ahora, la plaga ha ido a menos por el frío, pero saben que esto solo es una tregua hasta que vuelva el calor. "Ya estamos sufriendo. Vivir así es desesperante", asegura Díaz. Para evitar continuar siendo un problema, la cooperativa busca trasladarse de lugar, pero admite que no es justo.

El escarabajo del grano es un insecto muy pequeño e inofensivo, no pica, pero sí que provoca muchas molestias a los vecinos. " salen por todas partes. El otro día calentaba aceite para freír y, como que vuelan, uno me saltó dentro. Apa, lávalo y a volver a empezar. Es angustioso", relata al ACN una de las vecinas, Sílvia Bonvehí.

A pesar de que ahora la plaga ya se ha reducido considerablemente, aunque continúan teniendo, los vecinos temen que vuelva a empeorar en la primavera, con la llegada del calor. Por eso, han dicho basta y están recogiendo firmas para pedir el traslado de la cooperativa. De momento, ya han recolectado un centenar.

Como solución provisional, el Ayuntamiento hizo una fumigación a la vía pública, pero la ley prohíbe hacer de más agresivas porque los pisos están muy cerca. Por eso, la solución definitiva pasaría por el traslado de la cooperativa, que está ubicada en este lugar desde hace más de 100 años.

Sus responsables lo reconocen, pero consideran que no es una solución justa. "Encontrar un emplazamiento no se hace de hoy por mañana, pero nuestra intención es ir a otro lugar. No es justo, pero que podemos hacer, hemos quedado rodeados de pisos y, si no podemos hacer nuestra actividad, tendremos que marchar", dice su presidente, Josep Roca.

Desde el Ayuntamiento, su alcalde, Xavier Codina, asegura que están trabajando para hacer efectivo el traslado de la cooperativa, a pesar de que se trata de un negocio privado.