Queixes a la Síndica de Greuges de Barcelona sobre la Zona de Baixes Emissions

Marià Assumpció Vilà és la Síndica de Greuges de la ciutat de Barcelona, i ha volgut passar pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra per repassar l'actualitat i explicar-nos quines són les principals queixes que està rebent dels ciutadans en aquest inici d'any. El tema que ha centrat la nostra conversa ha estat l'entrada en vigor, a la ciutat de Barcelona i la seva área metropolitana, de la Zona de Baixes Emissions. Sobre això hem volgut preguntar-li a la Síndia quines coses es podrien millorar, i si es va donar l'informació adequada a la ciutadania:

“la informació va començar a donar-se en el seu moment, i s'ha donat correctament. Però potser falta, en casos concrets, que no s'han atès i no s'han orientat prou bè. Nosaltres al 2017, quan es va començar a parlar de tot això, ja vam obrir una investigació d'ofici per veure les situacions en les que es podrien trobar els ciutadans. A finals de 2018 ja vam fer algunes recomanacions. Primer cal dir que nosaltres pensem que cal lluitar contra la contaminació atmosfèrica, en això estem d'acord, és un bé comú indispensable, un recurs vital, i a Europa també s'han dictat mesures similars. Però nosaltres vam fer algunes recomanacions, com per exemple, que les persones que venen de fora i han d'entrar amb el seu vehicle a Barcelona, haurien de tenir pàrquings a les afores, o bè a la seva pròpia ciutat per poder agafar un tren o un bus. I no hi ha pàrquings a les afores de Barcelona per poder deixar el vehicle i agafar després el transport públic. També vam suggerir que haurien d'haver uns plans d'ajuda pr renovar el vehicle. Afavorir la reducció d'emissions de partícules contaminants. També hem rebut moltes queixes, amb motius molt diferents, però sobretot destacaria les queixes de persones amb diversitat funcional. Gent que va amb un acompanyant per conduir, i els serà més difícil canviar el cotxe. Les grans companyies de vehicles no tindran problemes, però hi haurà particulars o petites empreses que els costarà molt més”