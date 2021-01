¿Qué son la fiestas silenciosas?

La Guardia Urbana denomina Fiestas Silenciosas a aquellas que, valga la redundancia, se producen en completo silencio.Un DJ pone el ritmo que a través de las conexiones Bluetooth conecta la mesa de mezclas con los auriculares inalámbricos que llevan puestos los participantes.

Imagínen lo que debe ser entrar en una de esos pisos. La escena es surrealista: 50 personas dándolo todo sobre el parquet en completo silencio, imposible que algún vecino pueda percibir que en el piso adyacente hay montada una discoteca. Como mucho creerá que a su vecino le ha dado por el reformismo y no para de mover los sofás. Es por eso que a la policía le cuesta tanto desarticular este tipo de fiestas, pues si no hay denuncia por parte del vecindario las patrullas no se percatan de que hay una fiesta que, en un contexto de normalidad (la vieja), incumple con la normativa de licencias y que, en la situación actual, incumple con prácticamente todas las restricciones por la pandemia de la COVID-19.

Con motivo de la desarticulación de una fiesta silenciosa este pasado fin de semana en Barcelona, COPE se ha puesto en contacto con un experto en este tipo de eventos, Max Schmid, que nos explica el origen de este tipo de fiestas y su logística. "Son típicas del norte de Europa" dice, "su objetivo es que la fiesta la viva cada uno sin que el exterior se dé cuenta, es una forma inteligente de no llamar la atención y no tener problemas", y la realidad es que "el tipo de gente que va a este tipo de fiestas es gente que busca algo diferente".

Por su parte, el inspector de la Guardia Urbana, Oliveras, cuenta que para la policía el único remedio para evitar estás lúdicas reuniones son las redes sociales, la vía utilizada por los organizadores para convocar las fiestas silenciosas. Este mismo fin de semana, gracias a las redes sociales, la Guàrdia Urbana ha parado una fiesta silenciosa en un piso del Eixample antes de que empezara.