¿Qué papel tendrá Puigdemont en el próximo Govern catalán?

ERC, JxCat y la CUP crearán un núcleo estratégico del independentismo, en el que también participarán la ANC y Òmnium Cultural y que no estará "tutelado" por el Consejo por la República, el espacio parainstitucional que lidera desde Bélgica el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Todavía no está claro si este núcleo tendrá partida en las cuentas catalanas ni tampoco si se cumplirá esa 'no intervención' de Puigdemont.

Así, los de Puigdemont tendrán la vicepresidencia, además de ser los responsables de la hacienda y de la economía catalana. De igual modo se encargarán de la gestión de los fondos europeos.









El núcleo estratégico había sido uno de los principales puntos de discordia que habían impedido hasta ahora desbloquear el acuerdo, ya que JxCat insistía en que este núcleo estratégico unitario quedase bajo la égida del Consejo por la República, mientras que ERC se negaba a aceptar cualquier "tutela" a Pere Aragonès como nuevo president.

Tras la cumbre que celebraron ERC y JxCat en la cárcel de Lledoners (Barcelona) el pasado 1 de mayo, ERC creyó haber desencallado este punto, al haber convencido a sus actuales socios de gobierno de que había que dejar la nueva dirección estratégica del independentismo fuera del marco del Consejo por la República.

Pero dos días después, según ERC, JxCat dio marcha atrás e insistió en que el nuevo núcleo estratégico -inspirado en el 'Estado Mayor' del procés que organizó en la sombra el referéndum unilateral del 1-O- quedase bajo el paraguas del Consejo por la República.

Ante este bloqueo, Aragonès dio por rotas las negociaciones y anunció que a partir de entonces solo negociaría los votos de JxCat para formar un Govern de ERC en solitario, pero en las últimas 48 horas las conversaciones han podido reconducirse.

¿En qué consistirá este espacio a cinco?

Según Aragonès, se creará esta dirección estratégica -ya prevista en el acuerdo que cerraron Esquerra y la CUP-, un "espacio a cinco" con la participación de ERC, JxCat, la CUP, la ANC y Òmnium y que "se coordinará" con el Consejo por la República.

"En paralelo", ha explicado, el Consejo por la República "llevará a cabo sus trabajos para reformularse y adaptarse", como exigía ERC, al considerar que su actual composición -presidido por Puigdemont, con el eurodiputado de JxCat Antoni Comín como vicepresidente y con miembros de asociaciones afines a Junts en la dirección- es demasiado parcial.

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha explicado a su vez, en la rueda de prensa que ha compartido con Aragonès, que el Consejo por la República "nunca ha pretendido" interferir en la negociación ni encorsetar el margen de acción del futuro Govern.

"El Consejo por la República no pretende establecer ninguna tutela, ni al independentismo ni al presidente de la Generalitat", ha recalcado Sànchez.