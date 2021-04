¿Qué hago con 450 euros al mes?: La dura realidad en la cola del paro

Cataluña ha conseguido bajar de los 500.000 parados En el primer trimestre de este año, el paro se ha reducido en 38.200 personas y se sitúa en 499.700 parados, el 12,9% del total. Ahora bien, la comparativa respecto al mes de marzo del año pasado continúa siendo negativa, porque el paro ha aumentado en 88.100 personas, lo que representa un aumento del 21,4%.

Detrás de estas cifras, hay personas que sufren para volver a un mercado laboral golpeado por la pandemia y que ofrece pocas alternativas especialmente para los mayores de 55 años, que se sienten expulsados del mercado y con pocas posibilidades de encontrar un trabajo. Además la situación se agrava para las personas que dejan de cobrar el paro o que no han cotizado lo suficiente para tener el subsidio.

Es el caso de Paulo, un conductor de 58 años con 20 de experiencia en el sector y que no encuentra acomodo laboral "las empresas prefieren a conductores de 30 0 40 años y no hay sitio para mí a pesar de mi experiencia", lamenta Paulo en la cola de una oficina de empleo. Paulo señala que su último contrato fue de 8 meses "y no tengo derecho a paro. La ley exige 1 año y por unos meses quedó fuera, no lo entiendo". Cobra la ayuda de 440 euros y con esta cantidad tiene que vivir él y su mujer ¿Qué podemos hacer con 440 euros?, pagar el alquiler y nada más" y son trabajos ocasionales de su esposa en la limpieza de casas, lo que ayuda "para ir tirando, porque la situación esta muy mal". Paulo dice que trabajará en lo que sea "ahora empieza la campaña de la fruta, llevando un tractor lo que me digan., Llevo 20 años aquí, quiero trabajar y no me merezco esta situación" insiste ante de entrar en la oficina y preguntar si hay ofertas laborables.

La situación de Ami, 45 años madre de 2 hijos y limpiadora, no difiere. No hay trabajo para ella, cobra la misma ayuda de 440 euros insuficiente para los gastos mínimos "es dificil, pero vamos ajustando como podemos. No llegamos, pero bueno hay que luchar". Ami apunta que trabajará en lo que sea" he trabajado limpiando pero con la pandemia se acabó. Trabajaré en donde me digan". Ami no pierde la esperanza "es lo último, quiero trabajar y seguiré luchando para encontrar un empleo".