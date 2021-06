Puigneró ve difícil solucionar el "conflicto" si no se resuelve primero la situación de Puigdemont

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas e Infraestructuras, Jordi Puigneró, ha defendido que si no se resuelve la situación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y "del exilio, será muy difícil que podamos llegar a una solución global del conflicto".

Lo ha dicho en una entrevista en La Vanguardia , en la que ha remarcado que el expresidente es parte de la solución: "Es un presidente legítimo en el exilio y eso queremos solucionarlo".

El vicepresidente se ha referido a los indultos para los presos del 1-O como una medida paliativa que "solo resuelve nueve casos, no el conflicto", y asegura que este se solucionará con la amnistía y cuando se reconozca a Catalunya como un sujeto político.

Preguntado por una reforma del Código Penal para rebajar las penas de sedición, ha considerado que podría ser una buena propuesta, aunque ha pedido concreción y ha cuestionado que finalmente suceda: "Esto empieza a ser lo del espíritu santo, del que todo el mundo habla pero nadie lo ha visto".

Por otro lado, ha asegurado que repetir un referéndum unilateral durante esta legislatura no es la primera opción, aunque no lo descarta si se "intenta llegar a un acuerdo y el Gobierno no se mueve", y asegura que en el 1-O ya se demostró que la vía unilateral es posible.

"TENSIÓN" EN LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN

Para él, es normal que en los gobiernos de coalición --como el de Junts y ERC en la Generalitat-- haya tensiones: "No conozco a ningún gobierno de coalición que no tenga tensión. Somos dos partidos y es normal que queramos marcar perfil en determinadas cuestiones".

Ha reiterado que el Consell per la República (CxRep) no tenía ninguna pretensión de tutelar al Govern o al presidente de la Generalitat, y que ese órgano formará parte de la estrategia que "decida hacia dónde va el proceso independentista los próximos años".