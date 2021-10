Puigneró avisa de que el traspaso de Rodalies será su "caballo de batalla" esta legislatura

El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales e Infraestructuras, Jordi Puigneró, ha avisado este lunes de que el traspaso de Rodalies a la Generalitat será su "caballo de batalla" en esta legislatura.

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio, coincidiendo con la tercera jornada de huelga de maquinistas de Renfe, que ha empezado con retrasos y cancelaciones en las Rodalies de Catalunya, como también ocurrió la semana pasada.

"El Estado español no cuida los servicios públicos en Cataluña. Rodalies es un ejemplo, pero podríamos poner otros", y ha advertido de que pedirán explicaciones a Renfe sobre por qué no se están prestado los servicios mínimos --la compañía lo atribuye a incumplimientos por parte de maquinistas que no se han presentado a sus puestos de trabajo--.

Puigneró ha asegurado que en 2009 se produjo un "traspaso 'fake'" porque solo se traspasaron los horarios pero no las infraestructuras, la financiación ni el personal, sin lo que ha asegurado que la Generalitat no puede asegurar un servicio correcto, en sus palabras.

AEROPUERTO

Sobre el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha reclamado gestionarlo e inversiones para mejorarlo, tras la suspensión de su ampliación: "Si Cataluña fuera un Estado independiente, ¿no cree que no haría años que ya tendríamos un aeropuerto continental?".

Preguntado por si lo dice en nombre del Govern o de Junts, ha dicho que en nombre del Govern, que tiene "muy claro que quiere tener un aeropuerto continental" y, además, gestionarlo.

AUTOPISTA Y OCIO NOCTURNO

Sobre la posible introducción del sistema anual de viñeta en las autopistas españolas --como publica este lunes 'El Español'--, ha celebrado que el Gobierno estudie este sistema, ha recordado que la Generalitat apuesta por él.

"Cuando dicen eso de que en España todos somos iguales, resulta que en materia de infraestructuras de alta capacidad los catalanes éramos los únicos que pagábamos", ha criticado.

Por otro lado, ha dicho que el Govern trabaja para reabrir el ocio nocturno lo más pronto posible, tras la mejora de los datos de Covid-19, aunque ha rechazado avanzar fechas: "Estamos en condiciones ya de que el ocio nocturno abra".