Puigneró anuncia una rebaja de tasas del sector pesquero y pide al Gobierno "que haga su trabajo"

El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha anunciado este martes una rebaja de las tasas al sector pesquero, pero ha defendido que "lo más fácil es que el Estado haga su trabajo" y tome medidas ante la subida del precio del carburante.

Puigneró ha explicado que se trata de ayudas que afectarán a todos los servicios de la flota pesquera, pero ha pedido al Gobierno que "empiece a tomar medidas" que se apliquen antes de destinar los 500 millones de euros a subvencionar los carburantes.

El vicepresidente del Govern considera que las medidas del Gobierno van con retraso y no son concretas, y le ha pedido que estructure un fondo de ayudas al sector, que "no puede continuar con esta situación".

Preguntado por si está previsto que el Govern ponga en marcha otras ayudas, ha defendido que "no serviría bajar impuestos a sectores que no están afectados directamente por la subida de los carburantes".

Ha lamentado que la Generalitat no tiene las competencias suficientes para iniciar otras medidas: "No se nos puede traspasar la responsabilidad a nosotros", ha dicho, y ha instado al Gobierno a delegar sus competencias si no pretende tomar decisiones inmediatas.

REDUCCIÓN DEL 20%

La medida anunciada va dirigida a los gestores de las dársenas pesqueras, las lonjas y las instalaciones complementarias y de la actividad pesquera, que están sujetas a la tasa por ocupación del dominio público portuario, con una reducción del 20%, recoge la Conselleria en un comunicado.

También estará afectada la tarifa de suministro de agua y electricidad: no se aplicará el coeficiente de repercusión sobre el consumo realizado, lo que "supondrá un ahorro del 20%" en la facturación de la tarifa.