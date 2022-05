Carles Puigdemont no se presentará a la reelección para ser presidente de Junts en el congreso que el partido celebrará el 4 de junio en Argelers (Francia).

Ahora es necesario, a mi entender, que el partido tenga una nueva presidencia. Que participe permanentemente de las reuniones ejecutivas, que participe a fondos de las decisiones políticas que sea necesario tomar. Por ello no presentaré mi candidatura a la renovación de la presidencia del partido, aunque me gustará mucho y me sentiré honrado de poder despedirme como presidente de manera presencial, a vuestro lado", ha dicho en una carta a la militancia.

Tras agradecer la "dedicación sin límites" al partido del aún secretario general de Junts, Jordi Sànchez, que tampoco se presentará a la reelección en el congreso, cree que se debe proceder a la renovación de todos los cargos y que la formación debe orientarse a afrontar los nuevos retos que tiene por delante.

Así, ha animado a las personas de Junts que tienen "una demostrada capacidad de liderazgo" a asumir la presidencia del partido, dejando claro que quien lo haga tendrá su apoyo de entrada y podrá contar con él entre los miles de afiliados de la formación.

Pese a dejar la presidencia de la formación, Puigdemont ha recalcado que Junts sigue siendo su partido, y aunque añade que ninguna formación es perfecta, se muestra satisfecho de que no tenga una organización "en el sentido clásica, vertical, rígida y con pensamiento único", algo que considera que les aleja de tentaciones sectarias.

En el escrito, anuncia que la ejecutiva ha acordado convocar el congreso de la formación el 4 de junio en Argelès-sur-Mer al sur de Francia, donde se elegirá a la nueva dirección.