Puigdemont pide que se paguen los impuestos a la Repúlica Catalana para no financiar la Monarquía

Entre los quehaceres del ex-president de la Generalitat y huido de la justicia española, Carles Puigdemont está el atacar a la Monarquía. Los independentistas se excusan en el discurso del Rey Felipe VI del 3 de octubre de 2017, cuando defendió el orden constitucional y el Estatut de Catalunya en el momento más álgido del procés, para romper con la Monarquía. Pero ya mucho antes, Puigdemont y los suyos tenían a la Casa Real como objetivo. Así, en la manifestación por el atentado del 17 de agosto, los independentistas montaron en Barcelona una ordalía contra Felipe VI, semanas antes de los acontecimientos del octubre del 2017, y en un escenario de duelo por las víctimas del atentado yihadista.

Ahora, cuando todo el planeta está en lucha contra la pandemia, Puigdemont sigue a la suyo, y vuelve a aleccionar a sus fieles pidiendo que no paguen a Hacienda con la excusa de no financiar la Monarquía. El ex- president promueve por el Consell de la República, unos vídeos gravados por el cómico Toni Albá y el rapero Valtonyc. El cantante está condenado a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona. Huyó a Bélgica, antes que la Audiencia Nacional emitiera la sentencia y desde su llegada a Bruselas, forma parte del circulo más cercano de Puigdemont y del independentismo. Albá por su parte ha sido imputado en diversas ocasiones por presuntas injurias contra instituciones del Estado y políticos constitucionalistas. Ahora ambos comparten este vídeo, pidiendo no pagar impuestos. Valtonyc con una camiseta roja, con las siglas de la antigua Unión Soviética y Albá imitando al Rey Juan Carlos I

Vídeo

Esta campaña promovida por el ex-presidente de la Generalitat a través de la entidad Consell per la República consta de cuatro vídeos en los cuales ambos protagonistas ridiculizan y se mofan de la Monarquía con la figura de Juan Carlos I. La campaña con la etiqueta ProuMonarquía define esta institución como " caduca, corrupta, antidemocrática, heredera del régimen franquista y aval de la represión contra el pueblo de Cataluña". Puigdemont denuncia que el coste de la Casa Real por contribuyente es de 0,39 euros anuales y pide a los independentistas que no paguen impuestos y lo destinen a la República Catalana.

En caso de que Hacienda lógicamente reclame los tributos legales, Puigdemont recomienda o bien abonarlos o presentar alegaciones explicando que el dinero se ha ingresado en la cuenta del Fons Republicá d'Acció Social per la República. Esta empresa fue creada por Puigdemont en Bruselas para dar cobertura legal al Consell de la República.