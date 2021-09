Puigdemont acusa al Estado de querer "liquidar la nación" catalana

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este jueves al Estado español de querer "liquidar la nación" catalana para convertir Cataluña en una "región administrativa dócil con la monarquía".



Así lo ha afirmado en un mensaje difundido a través de las redes sociales con motivo del cuarto aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.



Puigdemont ha destacado que el 1-O el independentismo "venció el miedo a todas las amenazas anunciadas" y a los "policías enviados a intimidar" a quienes acudían a los puntos de votación, unos votantes que ofrecieron "resistencia pacífica" ante "el odio de sus miradas y sus porras".

La pervivència de Catalunya com a nació només és possible com Estat independent. L’#1oct és l’acte que va refrendar el nostre recorregut històric i va habilitar també el recorregut de futur. No només hi ha camí, hi ha formes de victòria a les nostres mans https://t.co/UlLDMXpyy4https://t.co/I9p7iVFrsDpic.twitter.com/287Is8u7DD