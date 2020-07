Pueyo volverá a pedir al Gobierno que permita abrir el interior de bares y restaurantes en Lleida

El alcalde de de Lleida, Miquel Pueyo, ha anunciado que volverá a pedir al Gobierno de la Generalitat que permita abrir el interior de bares y restaurantes con el aforo limitado al 50%. Poder abrir las terrazas era las peticiones que el ejecutivo municipal leridano había hecho al catalán, que hoy ha autorizado solo el segundo extremo, también en mitad del aforo. Por otro lado, Pueyo también se ha dirigido en el gobierno español para pedirle que alargue los ERTO más allá de septiembre, que exima los autónomos afectados por la pandemia de pagar la cuota y que colabore para paliar los efectos del cierre.

Por otro lado, el primer teniente de alcalde, Antoni Postius, ha afirmado que esta misma noche se hará una reunión para coordinar la operativa que tiene que permitir mañana por la mañana que todos los locales de restauración que lo quieran puedan abrir la terraza “en condiciones”.

En este sentido, Postius ha recordado que durante la parte más restrictiva del confinamiento la Paeria ya había adoptado la medida de dotar de más espacio a los locales porque el 50% de aforo permitido es convirtiera, en realidad, en el 100% de aforo autorizado en condiciones normales. Ahora, Postius ha asegurado que se pondrán “todas las facilidades del mundo” porque las nuevas condiciones del Gobierno se puedan aplicar si la justicia las válida.

Además, el primer teniente de alcalde ha anunciado que se analizará “caso por caso” y de forma “urgentisima” si se puede habilitar una terraza en la calle para los locales que no tengan, que en aplicación de las medidas ordenadas por el Procicat no podrían abrir la actividad. Postius no ha descartado eliminar plazas de aparcamiento o acciones similares para conseguirlo.

Finalmente, el teniente de alcalde también ha anunciado que el consistorio leridano no cobrará la tasa de terrazas correspondiente al segundo semestre del año a los negocios de restauración de la ciudad.