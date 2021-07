El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha firmado este miércoles tres decretos de alcaldía en que retira al concejal del Común de Lleida, Sergi Talamonte, la condición de tercer teniente de alcalde, así como las competencias de la concejalía de Vivienda y Transición Ecológica, que asumirá temporalmente el mismo Pueyo. El alcalde también ha retirado Talamonte de la Junta de Gobierno Local. Pueyo ha tomado esta decisión tras el comunicado del Común de Lleida en el que anunciaban que votarían en contra de la reparcelación de Torre Salses a la Junta de Gobierno Local. "No es la primera vez que Talamonte actúa de gobierno y de oposición y es profundamente desleal", lamentó Pueyo, que también ha añadido que "no se puede repicar y ir a la procesión".

Pueyo lamenta que "no es la primera vez que Talamonte actúa de manera desleal" y considera que durante dos años ha sido "tolerante y comprensivo". La enésima polémica con el proyecto de Torre Salses, pero, ha colmado el vaso, tras un comunicado del Común de Lleida de este mismo miércoles en que han pedido la revisión del pacto de Entesa y han anunciado que votarían en contra de la reparcelación de Torre Salses a la Junta de Gobierno Local para que, según Talamonte, "se han desatendido las consideraciones efectuadas por el Común para revisar de oficio el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto" y señalaba otros incumplimientos.



El alcalde ha reconocido mostrarse "sorprendido" por el comunicado ya que entiende que las tres fuerzas políticas -ERC, JxCat y el Común de Lleida- coinciden en un modelo comercial que da preferencia al comercio integrado en la red urbana. Pueyo alerta a Talamonte que "no se puede ser oposición y gobierno al mismo tiempo" y que no son ni "un grupo de amigos" ni un "círculo de activistas". "Somos un gobierno responsable de la segunda capital del país y tenemos que tener siempre muy en cuenta el eje de la responsabilidad de nuestros actos", añadió.



A pesar de la destitución de Talamonte de sus responsabilidades en el gobierno de la Paeria, Pueyo niega que esta decisión sea ningún ultimátum. Eso sí, invita al Común de Lleida a "reflexionar" y decidir si quieren seguir al gobierno de Entesa, pasar a la oposición o optar por la vía del activismo político. "No podemos estar gesticulando y criticando continuamente a los socios del gobierno", dijo y en este sentido ha pedido "responsabilidad".

Pueyo explicó también que ha decidido firmar estos deccrets después de que no haya asistido ningún representante del Común de Lleida a la comisión de seguimiento del pacto de Entesa convocada este mediodía. Sobre la reacción de Talamonte, Pueyo ha dicho que la Decon ya que le ha comunicado su decisión por correo electrónico.