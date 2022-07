"No puedo pagar, tengo que cerrar"; una factura de 10.000 euros de luz sentencia un bar en Lleida

Josep Domingo, de 54 años, limpiaba el local mientras técnicos de máquinas las reseteaban para llevárselas. Una mañana, la primera sin abrir a los clientes en 20 años, con un desfile de profesiones de la hostelería para llevarse sus objetos a otra parte, lejos de un bar en cierre y sin rentabilidad. Era la imagen del cierre y la tristeza "estoy triste, eran muchos años, estaba a gusto, no era para hacerme rico pero era suficiente", se lamenta Domingo en la barra de su bar, La Taula situado en la calle Lluis Millet en el barrio leridano de La Mariola.

El motivo de cierre, es una deuda acumulada de 10.000 euros en la factura de la luz. Según la versión del afectado, desde el pasado mes de septiembre la factura mensual dejo de llegar "pagaba entre 700 y 1.000 euros en los meses de verano. No recibía las facturas y las reclamaba a la compañía Nabantia, y a la suministradora Endesa, hasta que el mes de junio me llegó la factura acumulada que superaba los 10.000 euros". Domingo no está de acuerdo con la factura real, alegando "el contador me señala 6.000 euros, la empresa ha hecho una estimación al alza de una simulación y no estoy de acuerdo con este incremento. El 2 de agosto me cortaban la luz, pero no pasa nada, me adelanto ,cierro el bar y ni pienso pagar esta factura" concluye Josep Domingo.

La empresa eléctrica ofreció a Domingo, pagar 1.250 euros mensuales para cubrir la deuda, pero Domingo rechaza esta posibilidad, "no me salen las cuentas, tendría que pagar más de 3.000 euros en todos los conceptos y tengo que cerrar, ahora a buscar un trabajo en otro sitio" subraya Josep Domingo.