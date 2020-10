"Si no se puede hacer deporte, que no se haga, pero que no lo paren cada quince días"

"Si no se puede hacer deporte, que no se haga y se pare todo, pero si no es así que se haga y que no lo paren cada quince días, por el bien de los niños". Este es el resumen que hace un padre, Txus, ante la medida que se prevé que la Generalitat imponga de suspender las competiciones esportivas no profesionales, incluído el deporte escolar, en los próximos quince días.

⚠️L'esport català aturarà 15 dies les competicions per ajudar a contenir els brots del coronavirus



Els entrenaments se seguiran fent amb normalitat



Gimnasos i instal·lacions segueixen la seva activitat



https://t.co/51PRQE1OOL

#somesport#EsportSegur#covidpic.twitter.com/CwBh0s25YI — Unió de Federacions #TornaAlTeuClub (@UFECcat) October 13, 2020

Su hijo tiene quince años y juega de portero en un equipo de fútbol base de la ciudad de Lleida, y explica que desde que se reiniciaron las actividades extraescolares ha notado "un cambio muy positivo". Ahora, no obstante, pide que haya responsabilidad a la hora de tomar decisiones de este calibre. "Los dirigentes tienen que ser responsables. los clubes están tomando todas las medidas posibles, igual que los colegios y demás entidades, así que antes de tomar una medida de este tipo, que se lo miren bien", pide.

En este sentido, asegura que "como padres, estamos preocupados por la deriva que está tomando todo esto, porque nuestros hijos necesitan hacer deporte y esto no beneficia en nada". "Volver a pararlo ahora puede ser muy perjudicial para ellos", finaliza.