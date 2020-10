Un pueblo de Lleida pide a sus vecinos dejarse de saludos y cháchara para combatir la "mierda" del virus

Con la segunda oleada del coronavirus, todas las Comunidades Autónomas intensifican sus medidas restrictivas para detener la espiral de contagios y poder controlar la pandemia. El Govern de la Generalitat debate entre aplicar un confinamiento domiciliario estricto de 15 días, o limitar este cierre a la población en el fin de semana. Pero hay Ayuntamientos, que en sus escasas competencias, recomiendan a sus vecinos medidas más variopintas para protegerse del coronavirus.

Arbeca (2.000 habitantes), localidad ilerdense de la comarca de Les Garrigues, cuya capital Les Borges Blanques sufre un azote de contagios, ha decidido sugerir a sus vecinos que no hablen entre ellos cuando se encuentren en la calle, ni para saludos protocolarios ni para cuestiones triviales como el tiempo; ahora no toca según el pregón del pueblo que por la megafonía comunica lo siguiente. "Los que vais a comprar a las tiendas del pueblo tenéis que hablar lo mínimo de los mínimo. No es necesario decir buenos días, ni adiós y menos si hace frío o calor. Esto no interesa a nadie. Si queréis hablar, hablad en casa. Lo único que interesa es que pase esta mierda lo antes posible. Y la única manera de que hay, es hacer las cosas bien. Gracias a todos"

Una forma simple, directa y clara de comunicar a los vecinos que se dejen de cháchara, que no hablen con nadie y que lo único importante hoy es el maldito virus. Otra medida más para combatir la velocidad de los contagios en todos las localidades de Cataluña.