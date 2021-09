Un proyecto de la UPC Manresa para reciclar móviles y baterías, a un paso de obtener la patente internacional

El residuo electrónico es el que más crece. Cada año se generan un 5% más de este tipo de desechos como, por ejemplo, móviles o baterías electrónicas. Se trata de un residuo muy complicado de reciclar porque hay que separar, uno a uno, todos los metales que forman parte. De hecho, ahora solo se recicla un 11%. El resto termina en vertederos -a pesar de su toxicidad-, o bien se envía a países del Tercer Mundo. "Hacemos ver que son donaciones de aparatos, pero en realidad son desechos que se acumulan sin control", el investigador Toni Dorado. En el campus de la UPC Manresa, un equipo de 15 investigadores llevan años trabajando en un proyecto para reciclar metales. Han conseguido la patente estatal y están a un paso de lograr la internacional.



Con el trabajo de la UPC, conocido como el proyecto 'come móviles', se pueden reciclar hasta un 40% de los metales que hay en los dispositivos electrónicos. "Lo que buscamos es solucionar un reto que tiene nuestra sociedad, altamente consumidora de tecnología", explica Toni Dorado, el investigador que lidera el proyecto.



Para ello, han diseñado una planta semi industrial que permite reciclar estos metales. Se trata de una instalación en la que el residuo entra por un lado y, por el otro, gracias al sistema ideado por los investigadores, se consiguen separar algunos de los metales más valiosos, de manera completa.



La podrían utilizar empresas dedicadas a la gestión de residuos que, hasta ahora, lo que hacen es enviar este 11% de residuos que sí se recicla el centro de Europa, donde se recuperan en grandes cantidades. De este modo, con la instalación de esta planta, las empresas dedicadas al reciclaje podrían recuperar los metales sin necesidad de enviarlos al extranjero, creando puesto de trabajo 'in situ'. Además, se trata de un proyecto de economía circular, y una alternativa más sostenible en la que se hace en el centro de Europa. Por lo tanto, tal como explica Dorado, se consigue solucionar un reto de reciclaje que es prioritario en una sociedad altamente tecnológica y en el contexto de cambio climático actual.



El proyecto ya ha conseguido la patente estatal, y está a un paso de conseguir la internacional, que lo distinguiría como un trabajo único en el mundo.



"Perdemos grandes oportunidades porque se invierte poco en innovación"



Dorado lamenta "la poca" apuesta del Gobierno y el Estado en investigación. "Aquí el problema que tenemos no es que no tengamos gente capacitada para llevar grandes proyectos, sino que tenemos muy poca financiación. Tenemos pocas convocatorias, muy competitivas y muchas quedan en el cajón. Estamos perdiendo muchas oportunidades", lamenta. En este sentido, añade que "cuando se mejora en innovación, se mejoran los puestos de trabajo y la economía de un país". "La manera de poder avanzar en una sociedad tan tecnológica es invertir en investigación", concluye.